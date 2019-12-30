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Кабмин Украины разрешил «Нафтогазу» подписать соглашения с «Газпромом»
30 декабря 2019, 22:39 • 80 • Украина
Правительство Украины разрешило «Нафтогазу» подписать с «Газпромом» соглашения об урегулировании газовых споров и о предоставлении услуги по организации транспортировки природного газа.
© Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
Решение правительства опубликовано на сайте кабмина.
Власти предоставили согласие на совершение «Нафтогазом» двух сделок, в том числе договора о «предоставлении услуги по организации транспортировки природного газа по территории Украины в 2020—2024 годах».
28 декабря правительство Украины одобрило подписание мирового соглашения с российской компанией «Газпром».
27 декабря «Газпром» сообщил, что выплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража в рамках урегулирования спора о транзите газа.
В «Нафтогазе» подтвердили получение средств, заявив о продолжении переговоров сторон об условиях дальнейшего сотрудничества после завершения действующего контракта на поставку газа 1 января 2020 года.
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