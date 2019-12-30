Кабмин Украины разрешил «Нафтогазу» подписать соглашения с «Газпромом»

Правительство Украины разрешило «Нафтогазу» подписать с «Газпромом» соглашения об урегулировании газовых споров и о предоставлении услуги по организации транспортировки природного газа.

Решение правительства опубликовано на сайте кабмина.

Власти предоставили согласие на совершение «Нафтогазом» двух сделок, в том числе договора о «предоставлении услуги по организации транспортировки природного газа по территории Украины в 2020—2024 годах».

28 декабря правительство Украины одобрило подписание мирового соглашения с российской компанией «Газпром».

27 декабря «Газпром» сообщил, что выплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража в рамках урегулирования спора о транзите газа.

В «Нафтогазе» подтвердили получение средств, заявив о продолжении переговоров сторон об условиях дальнейшего сотрудничества после завершения действующего контракта на поставку газа 1 января 2020 года.