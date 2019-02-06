Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Уже встречается выражение "эти русские выродки": Американская пропаган...
Семь лет "на пороге": Старый поворот в деле Лаврова
Испарилась: Украинская "стена" на границе с Россией всего за два месяц...
«Цинизм зашкаливает»: сенат США одобрил введение санкций против Сирии и её союзн...
Главная / Политика

Кабмин Украины разорвал соглашение об обмене правовой информацией с Россией

06 февраля 2019, 18:24  •  80 • Политика
Правительство Украины решило остановить действие межправительственного соглашения с Российской Федерацией об обмене правовой информацией, который был заключен 18 апреля 1995 года.
Такое решение было принято на заседании в среду.
Документ признает необходимым двусторонний информационный обмен правовыми актами в сфере гражданского права, а также арбитражного процесса и трудоустройства, социального страхования и обеспечения, бизнеса и промышленности, транспорта и связи, образования и науки, культуры, здоровья, обороны, таможни и юстиции, уголовного законодательства, а также внешней политики, международных отношений и международного частного права.
Всего в соглашении 44 пункта, по котором предполагался обмен правовыми сведениями.
Как следует из статьи 9, соглашение остается в силе, пока не истечет шесть месяцев с даты письменного уведомления одной из сторон о намерении его расторгнуть.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


80
Источник
Похожие новости
06 февраля 2019, 18:24
"С нами это не сработает": США хотят повторить в Венесуэле сценарий Ливии и Ирака – посол
06 февраля 2019, 18:24
Венесуэле уготовили судьбу Сирии: Отказ выполнять требования Запада приведет к гражданской войне - политолог
05 февраля 2019, 22:54
Мадуро отказался воспользоваться амнистией Гуайдо по совету Болтона
Загрузка...
06 февраля 2019, 15:09
"Дьявольские организации" выливают "много лжи на Путина" - танцор Полунин призвал Европу объединиться
06 февраля 2019, 11:54
Трамп похвалился новейшей ПРО и заявил, что не будет извиняться за "отстаивание интересов США"
06 февраля 2019, 18:24
Кабмин Украины разорвал соглашение об обмене правовой информацией с Россией
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
06 февраля 2019, 08:39
"Такой же враг народа Украины": Климкин сравнил отстранение "Доктора С...
06 февраля 2019, 02:09
"Это выборы в рамках необандеровской тенденции": Эксперт предупредил Тимоше...
06 февраля 2019, 02:09
"Сами придумали, сами поверили": На Украине определились с "врагом ном...
06 февраля 2019, 05:24
На заряде страха перед С-300: СМИ объяснили "назойливость" израильских истр...
06 февраля 2019, 02:09
"Агрессивное и неконструктивное заявление": В ОБСЕ раскритиковали планы По...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 февраля 2019, 02:39
Русский Платошкин "занял" место Трампа и отдал приказ о вводе солдат на Кубу
04 февраля 2019, 01:24
В Черниговской области люди чуть не разорвали Порошенко на части - Ляшко
01 февраля 2019, 11:39
Пятый фигурант дела Арашуковых сбежал от следствия, жизни свидетелей под угрозой
02 февраля 2019, 00:39
"Много чести этому молодчику": Валуев успокоил испугавшегося не на шутку Берёзу
03 февраля 2019, 12:24
"Думал, с караваем будут встречать": Ляшко рассказал, как жители Чернигова чуть не избили Порошенко
04 февраля 2019, 14:24
Гуманное средство против украинских «москитов»
03 февраля 2019, 12:24
Британские СМИ пали жертвой своей антироссийской пропаганды - эксперт
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.