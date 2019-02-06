Кабмин Украины разорвал соглашение об обмене правовой информацией с Россией

Правительство Украины решило остановить действие межправительственного соглашения с Российской Федерацией об обмене правовой информацией, который был заключен 18 апреля 1995 года.

Такое решение было принято на заседании в среду.

Документ признает необходимым двусторонний информационный обмен правовыми актами в сфере гражданского права, а также арбитражного процесса и трудоустройства, социального страхования и обеспечения, бизнеса и промышленности, транспорта и связи, образования и науки, культуры, здоровья, обороны, таможни и юстиции, уголовного законодательства, а также внешней политики, международных отношений и международного частного права.

Всего в соглашении 44 пункта, по котором предполагался обмен правовыми сведениями.

Как следует из статьи 9, соглашение остается в силе, пока не истечет шесть месяцев с даты письменного уведомления одной из сторон о намерении его расторгнуть.