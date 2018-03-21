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Кабмин Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией

21 марта 2018, 14:09  •  186 • Украина

КИЕВ, 21 марта. /ТАСС/. Правительство Украины прекратило действие программы экономического сотрудничества с Россией. Соответствующее решение принято на заседании кабинета министров в среду.

Решение о разрыве программы экономического сотрудничества было принято без обсуждения. О его принятии сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Программа экономического сотрудничества с Россией была одобрена сторонами в 2011 году и рассчитана на период до 2020 года. Она предусматривает сотрудничество двух стран в различных сферах, в том числе в торговле, транспорте, курортно-рекреационной области, социально-гуманитарной, приграничной и ряде других.

Ранее, поясняя необходимость прекращения действия данной программы, Гройсман заявлял, что дело в переориентации украинской экономики и увеличении экспорта в ЕС и другие страны мира.

Курс на денонсацию

После смены власти на Украине в 2014 году после массовых протестов новое руководство государства взяло резкий курс на сворачивание двустороннего сотрудничества с Россией. Так, парламент страны денонсировал договор о сотрудничестве с Россией в военной отрасли, соглашение о транзите по территории Украины российских воинских формирований, которые временно находятся на территории Молдавии.

Кроме этого, Верховная рада расторгла соглашения между правительствами Украины и Россией об организации военных межгосударственных перевозок и расчетов за них, о сотрудничестве в отрасли военной разведки, а также соглашение между правительствами о взаимной охране секретной информации. В 2016 году украинский кабмин также решил прекратить действие соглашения о сотрудничестве в сфере технической защиты информации.

В прошлом году по инициативе украинской стороны прекратило действие межправительственное соглашение о порядке взаимодействия при осуществлении экспорта товаров (продукции) военного назначения в третьи страны, а в ноябре того же года - соглашение с Россией о поставках вооружения и военной техники. Действие еще одного межправительственного соглашения в сфере ВТС (о сохранении специализации предприятий и организаций, которые участвуют в производстве продукции военного назначения), подписанного в 2000 году, Украина прекратила в одностороннем порядке 18 октября 2017 года.

Пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца заявляла ранее, что ее ведомство подготовило несколько вариантов приостановки действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Среди них - полная либо частичная денонсация договора. Окончательное решение будет за президентом страны, добавила она.

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