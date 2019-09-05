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Кабмин Украины провёл массовое увольнение чиновников
05 сентября 2019, 15:24 • 123 • Украина
Кабинет министров Украины провёл массовое увольнение чиновников, своих должностей лишились более 20 заместителей глав различных ведомств.
© Christophe Gateau/dpa globallookpress.com
Об этом сообщает NEWSONE со ссылкой на соответствующее решение.
В частности, со своих постов ушли заместители министра культуры Юрий Рыбачук и Тамара Мазур, а Игорь Павловский больше не является замминистра обороны страны.
По данным телеканала, правительство уволило по меньшей мере 25 чиновников.
Ранее украинский кабмин одобрил увольнение Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) и Ульяны Супрун с должности первого заместителя министра здравоохранения.
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