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Кабмин Украины провёл массовое увольнение чиновников

05 сентября 2019, 15:24  •  123 • Украина
Кабинет министров Украины провёл массовое увольнение чиновников, своих должностей лишились более 20 заместителей глав различных ведомств.
 
© Christophe Gateau/dpa globallookpress.com
 

Об этом сообщает NEWSONE со ссылкой на соответствующее решение.

В частности, со своих постов ушли заместители министра культуры Юрий Рыбачук и Тамара Мазур, а Игорь Павловский больше не является замминистра обороны страны.

По данным телеканала, правительство уволило по меньшей мере 25 чиновников.

Ранее украинский кабмин одобрил увольнение Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) и Ульяны Супрун с должности первого заместителя министра здравоохранения.

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