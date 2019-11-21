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Кабмин Украины прорабатывает «страховые цены на газ» для населения

21 ноября 2019, 19:24  •  41 • Украина
Украинское правительство совместно с «Нафтогазом» работает над тем, чтобы предложить украинцам «страховую цену на газ», которая будет зафиксирована до конца отопительного сезона. Об этом заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.
 
Reuters
 

По словам министра, с 1 января 2020 года «потенциально может быть остановлен транзит газа через территорию Украины», что несёт риск безопасности поставок, «а это значит, что цена может расти, и значительно расти».

«Поэтому сейчас правительство совместно с «Нафтогазом» нарабатывает решение, согласно которому с 1 января людям предложат определённую страховую цену на газ, которую они смогут выбрать до конца отопительного сезона», — сказал Оржель «24 каналу».

Он подчеркнул, что цена будет ниже, чем на первый квартал 2019 года, в настоящее время страховую цену оценивают в пределах 7 тыс. гривен с НДС.

«Почему это так важно? Потому что население не должно 31 декабря иметь одну цену, а с 1 января — другую, в два-три раза больше. Это совершенно неправильно и непонятно. Поэтому правительство сейчас делает эти важные шаги для того, чтобы сбалансировать стоимость газа», — пояснил глава Минэнерго.

От страховой цены на газ украинцы могут и отказаться, отметил министр, добавив, что это «может нести как положительный, так и отрицательный результат».

В конце октября Национальный банк Украины не исключил снижения транзита российского природного газа через страну с около 90 млрд до 50 млрд кубометров в 2020 году, а также до 30 млрд кубометров с 2021 года.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с ФАН прокомментировал возможность заключения долгосрочного контракта на транзит газа с Украиной.

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