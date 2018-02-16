Кабмин Украины предложил Раде расширить перечень санкций в отношении России

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КИЕВ, 16 февраля. /ТАСС/. Правительство Украины предложило Верховной раде расширить перечень санкций в отношении "страны-агрессора", дополнив его правом запрещать произведенное ей программное обеспечение и технические средства телекоммуникации на объектах критической инфраструктуры.

Об этом сказано в проекте закона, опубликованном в пятницу на сайте парламента.

Кабмин предложил внести правки в закон "О санкциях", предусмотрев в нем соответствующие новые виды запретительных мер. Правительство мотивировало инициативу необходимостью "безотлагательно и эффективно реагировать на имеющиеся и потенциальные угрозы национальным интересам и национальной безопасности страны".

Согласно закону "О санкциях", предложения о введении, отмене или внесении изменений в санкции выносятся на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Инициатором санкций могут выступить президент, парламент, правительство, Национальный банк либо же Служба безопасности Украины. В настоящее время в законе прописаны 24 вида санкций. Вместе с тем в нем сказано, что могут применяться и "иные санкции, которые соответствуют принципам их применения, установленных этим законом".

В сентябре 2015 года Украина ввела санкции против 388 физических лиц, среди которых российские чиновники, политики, руководители предприятий, журналисты, некоторые жители Донбасса. Президент страны Петр Порошенко 27 мая 2016 года подписал указ о введении персональных санкций в отношении руководителей ряда российских СМИ.

На Украине также были запрещено большинство российских телеканалов. 9 февраля Порошенко ввел в действие решение СНБО, которое касается дополнительных мер по противодействию якобы "информационной агрессии" РФ. Однако документ засекречен и его содержание неизвестно.