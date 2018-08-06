Кабмин Украины может обсудить закрытие железнодорожного сообщения с Россией в ближайшее время

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что правительство страны может в ближайшее время рассмотреть вопрос о возможном прекращении железнодорожного сообщения с Россией.

Об этом он рассказал в интервью порталу «Украинские новости».

«После рассмотрения вопроса на правительственном уровне мы сможем говорить однозначно, что такое решение принято… Я не готов вам сказать (когда будет рассматриваться вопрос. — RT). Наверно, в ближайшее время», — сказал он.

При этом он добавил, что на рабочем уровне данный вопрос уже обсуждался.

Ранее на Украине заявили о планах прекратить железнодорожное сообщение с Россией.

Член думского комитета по международным делам Виталий Милонов в беседе с ФАН прокомментировал заявление Киева о планах закрыть железнодорожное сообщение с Россией.