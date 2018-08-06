Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Как мы унижали влaсть Укрaины
Стабильная связь с материком: как открытие моста через Керченский пролив повлиял...
Россию хотят РАСЧЛЕНИТЬ ради ресурсов! Жириновский раскрыл ЖЕСТКИЙ план США. Веч...
Коротченко: Прямая агрессия против России приведет к взаимному УНИЧТОЖЕНИЮ! Вече...
Главная / Украина

Кабмин Украины может обсудить закрытие железнодорожного сообщения с Россией в ближайшее время

06 августа 2018, 22:39  •  85 • Украина
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что правительство страны может в ближайшее время рассмотреть вопрос о возможном прекращении железнодорожного сообщения с Россией.
 
РИА Новости
 

Об этом он рассказал в интервью порталу «Украинские новости».

«После рассмотрения вопроса на правительственном уровне мы сможем говорить однозначно, что такое решение принято… Я не готов вам сказать (когда будет рассматриваться вопрос. — RT). Наверно, в ближайшее время», — сказал он.

При этом он добавил, что на рабочем уровне данный вопрос уже обсуждался.

Ранее на Украине заявили о планах прекратить железнодорожное сообщение с Россией.

Член думского комитета по международным делам Виталий Милонов в беседе с ФАН прокомментировал заявление Киева о планах закрыть железнодорожное сообщение с Россией.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

85
Источник
Похожие новости
06 августа 2018, 16:09
На Украине неизвестные бросили в сельсовет бутылки с зажигательной смесью
06 августа 2018, 19:24
«Усиление антироссийских тезисов»: почему в Киеве вновь заговорили о закрытии железнодорожного сообщения с Россией
06 августа 2018, 12:54
Минобороны Украины назвало цель участия ВСУ в учениях НАТО в Грузии

06 августа 2018, 22:39
«Признал процессуальные нарушения»: почему апелляционный суд сократил срок ареста Вышинского
06 августа 2018, 19:24
Юрист прокомментировал процесс по делу Вышинского
06 августа 2018, 14:24
На Украине вновь подняли вопрос о прекращении железнодорожного сообщения с Россией
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
06 августа 2018, 22:39
«Признал процессуальные нарушения»: почему апелляционный суд сократил срок ареста Выш...
06 августа 2018, 22:39
«США не могут простить, что мы свергли назначенного ими лидера»: президент Никарагуа ...
06 августа 2018, 22:39
Сборная России по синхронному плаванию стала чемпионом Европы в технической программе
07 августа 2018, 00:09
В Киеве заявили, что запрет ж/д сообщения с РФ вынудит украинцев ездить через Минск
06 августа 2018, 22:39
«Побочный эффект»: почему между Канадой и Саудовской Аравией разгорелся дипломатическ...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
03 августа 2018, 23:09
«Полуфантастический сценарий»: почему Дания пытается затормозить «Северный поток — 2»
01 августа 2018, 09:39
Москва, дай денег на интеграцию с Европой!
01 августа 2018, 22:24
Усик объяснил, почему не выкрикивал «Слава Украине» после победы над Гассиевым
05 августа 2018, 17:39
Наводить порядок в Сирии идет Китай
02 августа 2018, 08:24
Как Америка проспала российскую военную реформу
02 августа 2018, 01:39
Журова высказалась об отказе Усика от звания Героя Украины
06 августа 2018, 12:54
В Госдуме оценили намерение Украины прекратить железнодорожное сообщение с Россией
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.