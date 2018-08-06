|
Кабмин Украины может обсудить закрытие железнодорожного сообщения с Россией в ближайшее время
06 августа 2018, 22:39 • 85 • Украина
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что правительство страны может в ближайшее время рассмотреть вопрос о возможном прекращении железнодорожного сообщения с Россией.
РИА Новости
Об этом он рассказал в интервью порталу «Украинские новости».
«После рассмотрения вопроса на правительственном уровне мы сможем говорить однозначно, что такое решение принято… Я не готов вам сказать (когда будет рассматриваться вопрос. — RT). Наверно, в ближайшее время», — сказал он.
При этом он добавил, что на рабочем уровне данный вопрос уже обсуждался.
Ранее на Украине заявили о планах прекратить железнодорожное сообщение с Россией.
Член думского комитета по международным делам Виталий Милонов в беседе с ФАН прокомментировал заявление Киева о планах закрыть железнодорожное сообщение с Россией.
Подпишитесь на нас
85
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
03 августа 2018, 23:09
|
01 августа 2018, 09:39
|
01 августа 2018, 22:24
|
05 августа 2018, 17:39
|
02 августа 2018, 08:24
|
02 августа 2018, 01:39
|
06 августа 2018, 12:54