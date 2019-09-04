Кабмин Украины единогласно "скомандовал" мэру Киева "Геть!"

"Наступление на киевское самоуправление продолжается", - так отреагировал у себя в Facebook депутат Верховной рады Алексей Гончаренко на решение правительства Украины по отставке действующего мэра столицы Виталия Кличко.

Он также выразил уверенность, что это, мол, "не приведет ни к чему хорошему".

При этом "Геть!" ("вон!" - укр.) в адрес мэра Киева министры "скомандовали" единогласно.

Теперь дело за президентом страны - подтвердить решение кабмина Украины своей подписью под соответствующим указом должен Владимир Зеленский.

К слову, как уточнил Гончаренко, также с должности первого заместителя министра здравоохранения была уволена и Ульяна Супрун, которую украинцы давно прозвали "Доктор Смерть".

Впрочем, решение по Кличко было ожидаемым. О его увольнении говорилось ранее, как только сам мэр Киева обвинил команду Зеленского в непрофессионализме.