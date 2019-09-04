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Кабмин Украины единогласно "скомандовал" мэру Киева "Геть!"

04 сентября 2019, 20:09  •  80 • В мире
"Геть!" Кличко, "скомандовали" министры Украины и единогласно приняли решение об отставке действующего мэра Киева. Информацию подтвердил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
"Наступление на киевское самоуправление продолжается", - так отреагировал у себя в Facebook депутат Верховной рады Алексей Гончаренко на решение правительства Украины по отставке действующего мэра столицы Виталия Кличко.
Он также выразил уверенность, что это, мол, "не приведет ни к чему хорошему".
При этом "Геть!" ("вон!" - укр.) в адрес мэра Киева министры "скомандовали" единогласно.
Теперь дело за президентом страны - подтвердить решение кабмина Украины своей подписью под соответствующим указом должен Владимир Зеленский.
К слову, как уточнил Гончаренко, также с должности первого заместителя министра здравоохранения была уволена и Ульяна Супрун, которую украинцы давно прозвали "Доктор Смерть".
Впрочем, решение по Кличко было ожидаемым. О его увольнении говорилось ранее, как только сам мэр Киева обвинил команду Зеленского в непрофессионализме.

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