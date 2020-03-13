Кабмин России задал направление на экономику замкнутого цикла

Вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила создать рабочую группу, которая займётся обсуждением концепции расширенной ответственности производителей (РОП) за утилизацию отходов. Об этом пишет телеканал "360".

В группу войдут сотрудники Министерства природы, Министерства финансов, Министерства экономического развития, Министерства промышленности и торговли, Росприроднадзора, ФАС, ФНС, ФТС, РЭО и так далее. Главной задачей станет анализ предложений чиновников и предпринимателей для последующей разработки документа, при помощи которого будет сформирована экономически выгодная модель.

Первоначальный проект разработан по инициативе Минприроды РФ. В частности, чиновники озвучили несколько вариантов утилизации мусора и нормы процедуры.

Абрамова считает, что стратегия обращения с отходами станет одним из элементов, который позволит перейти на экономику замкнутого цикла. Она также заинтересована в выработке механизма стимулирования применения вторсырья.

"Экономическая модель в конечном счёте должна привести к устранению перекоса финансовых обязательств в сторону граждан и сбалансировать ответственность", - отметила вице-премьер.