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Кабмин России задал направление на экономику замкнутого цикла

13 марта 2020, 12:35  •  64 • Политика
Кабмин России задал направление на экономику замкнутого цикла. Одним из пунктов плана является использование вторсырья.
Вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила создать рабочую группу, которая займётся обсуждением концепции расширенной ответственности производителей (РОП) за утилизацию отходов. Об этом пишет телеканал "360".
В группу войдут сотрудники Министерства природы, Министерства финансов, Министерства экономического развития, Министерства промышленности и торговли, Росприроднадзора, ФАС, ФНС, ФТС, РЭО и так далее. Главной задачей станет анализ предложений чиновников и предпринимателей для последующей разработки документа, при помощи которого будет сформирована экономически выгодная модель.
Первоначальный проект разработан по инициативе Минприроды РФ. В частности, чиновники озвучили несколько вариантов утилизации мусора и нормы процедуры.
Абрамова считает, что стратегия обращения с отходами станет одним из элементов, который позволит перейти на экономику замкнутого цикла. Она также заинтересована в выработке механизма стимулирования применения вторсырья.
"Экономическая модель в конечном счёте должна привести к устранению перекоса финансовых обязательств в сторону граждан и сбалансировать ответственность", - отметила вице-премьер.

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