Кабмин РФ утвердил дополнительные меры по стабилизации цен на топливо

Правительство России с целью стабилизации цен на моторное топливо утвердило меры по развитию механизмов биржевых торгов бензином и дизелем. Об этом в пятницу, 7 мая, сообщили в пресс-службе кабинета министров.

«Механизмы биржевых торгов бензином и дизелем будут усовершенствованы, что позволит избежать резких скачков цен на моторное топливо. Постановление об этом утвердил председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

Крупные нефтекомпании страны будут обязаны отправлять часть топлива на биржу, где независимые автомобильные заправочные станции (АЗС) смогут купить его по рыночным ценам. Таким образом снижаются риски монопольного ценообразования, так как многие крупные организации в сфере топлива имеют собственную сеть АЗС.

«Новое постановление вводит понятие регулярности и равномерности биржевых торгов. Это сделано для того, чтобы компании, отправляющие топливо на биржу, планировали объемы реализации топлива на каждом пункте поставки на месяц вперед. Такое решение, как ожидается, поможет избежать дополнительного давления на цены у независимых сетей АЗС», — объяснили в пресс-службе.

Согласно новому распоряжению, торговать через биржу теперь можно с помощью автомобильного транспорта прямо с завода. Данная мера предоставит возможность отдельным компаниям отгружать еще больше нефтепродуктов. Вместе с тем обеспечивается гарантия того, что реализованное на бирже топливо дойдет до пунктов, где покупатели забирают товар.

«Принятый документ поможет стабилизировать ситуацию на топливном рынке, окажет сдерживающее влияние на общую инфляционную динамику», — заключили в кабмине.

Ранее сообщалось, что с 1 мая в России начал работать скорректированный демпфирующий механизм на топливо. Он дает возможность улучшить экономику нефтепереработки и удержать динамику цен на бензин в России в пределах инфляции.

В рамках скорректированного механизма индикативная цена бензина будет снижена на 4 тыс. рублей по сравнению с действующей ставкой до конца 2021 года. В 2022 году цену планируется снизить на 2,7 тыс. рублей по сравнению с установленной в Налоговом кодексе ставкой.

С 1 января 2023 года власти проиндексируют индикативную цену бензина на 3%. Также начиная с 1 января 2022 года планируется снизить с 5 до 3% ежегодную индексацию базовых цен для расчета демпфера по дизельному топливу.

В результате объем компенсаций нефтеперерабатывающим компаниям увеличится. Расходы на корректировку демпферного механизма из бюджета составят 350 млрд рублей.

Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Слава Демченко 7 апреля сообщил, что цены на бензин в России являются одними из самых низких в мире при расчете на доллары. Он отметил, что одной из причин этого стал тот факт, что в последние годы стоимость топлива росла немного меньше инфляции.