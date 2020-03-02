Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Военкор Поддубный назвал "самое важное сообщение последних суток". Тур...
"Дерзкий" Эрдоган избил Путина и Асада - турок в Сети высмеяли за фант...
Сирия, 2 марта: успех сопутствует войскам Асада в Идлибе
Гражданский привкус
Главная / Политика

Кабмин разработает целевой показатель для закупок товаров для нацпроектов

02 марта 2020, 16:35  •  102 • Политика
Премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании в понедельник, 2 марта, предложил разработать целевой показатель использования российских товаров при реализации нацпроектов и закупках для них.
Мишустин напомнил, что президент РФ Владимир Путин в сентябре 2019 года поручил обеспечить закупку отечественного оборудования, чтобы его доля была доминирующей на внутреннем рынке. В связи с этим возникает необходимость планирования, передает ТАСС.
27 февраля Совет при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам назначил ряд российских вице-премьеров кураторами национальных проектов.
Ранее, 25 февраля, Путин назвал цели этих проектов. От отметил, что в отличие от госпрограммы при разработке нацпроектов учитываются конкретные задачи, определяются средства, необходимые для их решения, и ответственные за это лица.
В тот же день Мишустин сообщил, что перед правительством стоят две основные задачи: повышение доходов населения и увеличение темпов роста экономики. Он подчеркнул, что кабмин выполнит задачи, поставленные Путиным, включая сформулированные в нацпроектах.
Ранее, 12 февраля, глава правительства заявил о необходимости разобраться с причинами, по которым выделенные в 2019 году на реализацию нацпроектов 148 млрд рублей не использовались.
Спустя несколько дней премьер заявил, что проблемы с реализацией национальных проектов связаны в том числе с излишней бюрократизацией. По его словам, предыдущее правительство «очень старалось, чтобы все было сделано качественно и эффективно», но существующий механизм работы нужно доработать.
В мае 2018 года Путин подписал указ о развитии страны до 2024 года. Документ утвердил 13 нацпроектов с общим бюджетом в 25,7 трлн рублей. они представлены по трем направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост». Проекты призваны простимулировать развитие экономики и улучшить качество жизни россиян.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



102
Источник
Похожие новости
02 марта 2020, 03:24
"Калибром" по джихадистам: Появившиеся в Средиземноморье корабли России вызвали смятение
02 марта 2020, 06:39
"Он нарушил "негласное правило": Политтехнолог прокомментировал статью Bloomberg о Мишустине
02 марта 2020, 00:09
Сирия потеряла самолёты, Турция - беспилотник: Чем обернётся огонь в небе над Идлибом
02 марта 2020, 15:35
Военкор Поддубный назвал "самое важное сообщение последних суток". Турции пора бояться?
02 марта 2020, 03:24
"Дерзкий" Эрдоган избил Путина и Асада - турок в Сети высмеяли за фантазии
02 марта 2020, 14:35
"Россия бы сразу лапки опустила": Украинский эксперт заявил о необходимости базы США в Феодосии
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 марта 2020, 03:24
"Калибром" по джихадистам: Появившиеся в Средиземноморье корабли России выз...
02 марта 2020, 06:39
"Он нарушил "негласное правило": Политтехнолог прокомментировал статью...
02 марта 2020, 00:09
Сирия потеряла самолёты, Турция - беспилотник: Чем обернётся огонь в небе над Идлибом
02 марта 2020, 10:05
"Чтобы в голову никому не пришло": в двух фразах Путина уместилась вся "военная агрес...
02 марта 2020, 03:25
«Мы обязаны помочь Турции поставить русских на место» (Обзор ИноСми)
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 марта 2020, 04:39
"С ятаганом наголо скакать стрёмно": Военкор Коц нецензурно обрисовал судьбу турок в Сирии
01 марта 2020, 01:24
Эрдогана загнали в угол: Или война с Путиным, или новый переворот
27 февраля 2020, 05:09
Простая логика: за какие поправки россияне будут голосовать 22 апреля
25 февраля 2020, 04:24
"Героически сдали Крым": Украинский фильм взорвал Сеть
01 марта 2020, 07:39
Правила въезда в Россию для украинцев ужесточены
29 февраля 2020, 18:54
России посадить боевые самолёты. Немедленно: "Битва" за Идлиб развернулась в Совбезе ООН
26 февраля 2020, 03:09
"Девочки, вы больные?": Напавшие на российскую делегацию грузинские журналистки обиделись на Лаврова
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.