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Кабмин превратит поручения Путина в "лесную" стратегию
26 января 2021, 02:20 • 121 • Политика
Кабмин России планирует превратить поручения президента Владимира Путина, посвящённые сфере развития лесного комплекса, в полноценную стратегию до 2030 года.
Правительство России планирует подготовить по поручению главы государства Владимира Путина обновлённую стратегию развития лесного комплекса страны до 2030 года. Об этом сообщает телеканал "360".
Как пояснила вице-премьер Виктория Абрамченко, стратегия позволит объединить два компонента: экономический (переработка леса) и экологический (воспроизводство ресурсов). Это позволит обеспечить баланс между интересами лесного хозяйства и лесной промышленности.
Кабмин рассчитывает, что новые инициативы приведут к тому, что вклад лесного сектора в ВВП России удвоится. Также будут увеличены объёмы производства пиломатериалов, бумаги, картона, фанеры и так далее, но лесистость территории страны возрастёт на 3%.
"Предлагаемые подходы в совокупности с мерами по ограничению экспорта круглого леса и продукции низкого передела должны сформировать новый облик отечественного рынка товаров и услуг лесного комплекса", - добавила Абрамченко.
Отрасль должна стать более прозрачной, что будет обеспечено за счёт внедрения единой государственной информационной системы и федерального лесного надзора. Сейчас ущерб от деятельности "чёрных лесорубов" оценивается в десятки миллиардов рублей.
Поэтому в каждом регионе появятся лесные инспекторы, а Рослесхоз получит надзорные функции.
В конце прошлого года эксперт Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Андрей Нагибин раскритиковал новый проект постановления Минпромторга России, посвящённый выделению квот на вырубку и экспорту необработанного леса.
Как считает эксперт, при помощи документа для "чёрных лесорубов" оставили лазейку, которая позволяет им остаться в бизнесе.
"Фактически этим проектом постановления с 1 января создаётся лазейка, чтобы часть необработанного леса - семь миллионов кубометров - вывезти за рубеж, прежде всего в КНР", - добавил он в интервью РИА ФАН.
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