Кабмин превратит поручения Путина в "лесную" стратегию

Правительство России планирует подготовить по поручению главы государства Владимира Путина обновлённую стратегию развития лесного комплекса страны до 2030 года. Об этом сообщает телеканал "360".

Как пояснила вице-премьер Виктория Абрамченко, стратегия позволит объединить два компонента: экономический (переработка леса) и экологический (воспроизводство ресурсов). Это позволит обеспечить баланс между интересами лесного хозяйства и лесной промышленности.

Кабмин рассчитывает, что новые инициативы приведут к тому, что вклад лесного сектора в ВВП России удвоится. Также будут увеличены объёмы производства пиломатериалов, бумаги, картона, фанеры и так далее, но лесистость территории страны возрастёт на 3%.

"Предлагаемые подходы в совокупности с мерами по ограничению экспорта круглого леса и продукции низкого передела должны сформировать новый облик отечественного рынка товаров и услуг лесного комплекса", - добавила Абрамченко.

Отрасль должна стать более прозрачной, что будет обеспечено за счёт внедрения единой государственной информационной системы и федерального лесного надзора. Сейчас ущерб от деятельности "чёрных лесорубов" оценивается в десятки миллиардов рублей.

Поэтому в каждом регионе появятся лесные инспекторы, а Рослесхоз получит надзорные функции.

В конце прошлого года эксперт Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Андрей Нагибин раскритиковал новый проект постановления Минпромторга России, посвящённый выделению квот на вырубку и экспорту необработанного леса.

Как считает эксперт, при помощи документа для "чёрных лесорубов" оставили лазейку, которая позволяет им остаться в бизнесе.

"Фактически этим проектом постановления с 1 января создаётся лазейка, чтобы часть необработанного леса - семь миллионов кубометров - вывезти за рубеж, прежде всего в КНР", - добавил он в интервью РИА ФАН.