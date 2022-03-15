Кабмин поддержал штрафы для иностранного бизнеса за «неприземление»

По информации «Известий», правительство дало положительный отзыв на законопроект с поправками в КоАП депутатов Госдумы Александра Хинштейна и Сергея Боярского. Документом предлагается ввести штрафы за несоблюдение требований закона «О деятельности иностранных лиц в сети «Интернет» на территории РФ», принятого летом прошлого года и в народе названного нормами «о приземлении».

«Правительство РФ законопроект поддерживает», — говорится в документе, который имеется в распоряжении «Известий».

Согласно законопроекту, штраф до одной десятой совокупного размера суммы выручки будет грозить иностранному лицу, если он не пройдет регистрацию личного кабинета на сайте Роскомнадзора, не разместит форму обратной связи на своем сайте, а также не учредит российское юрлицо, филиал или представительство.

Штраф до 1 млн рублей можно будет получить за отказ установить программу ЭВМ для определения количества пользователей информационного ресурса.

Штраф до 5 млн может грозить операторам поисковых систем, провайдерам хостинга, рекламодателям и рекламораспространителям, в том числе за неисполнение обязанностей по информированию граждан по их запросам об информационном ресурсе иностранного лица.

Рекламодатели и рекламораспространители могут получить штраф до 3 млн за распространение рекламы на сайте иностранного лица, а также за распространение рекламы иностранного лица или его информационного ресурса.

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Поверка регистрации: кабмин поддержал штрафы за «неприземление»