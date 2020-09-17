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Кабмин поддержал проект о запрете забирать детей из семьи без решения суда

17 сентября 2020, 19:20  •  46 • Политика
Правительство поддержало законопроект «Единой России» о запрете забирать детей из семьи без решения суда, сообщает пресс-служба партии 17 сентября.
Законопроектом предлагается исходить прежде всего из интересов семьи, родительского воспитания при соблюдении прав детей. «С этой целью изменения предусматривают возможность отобрания ребенка на основании решения районного суда, выносимого в порядке особого производства», — говорится в сообщении.
Авторы законопроекта подчеркивают, что изъятие ребенка из семьи создает риск серьезного нарушения прав и детей, и родителей, которые лишаются личного общения.
Зачастую органы опеки забирают ребенка из семьи за нехватку игрушек, отсутствие нужных продуктов или комнаты и даже после анонимных жалоб, отметил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, один из авторов законопроекта Павел Крашенинников. По его словам, нужно минимизировать вторжение государства в семью.
Поправки предполагают, что изъять ребенка можно будет только по решению суда. С заявлением могут обратиться органы опеки или внутренних дел, а суд должен рассмотреть его в течение суток.
Без судебного решения ребенка смогут забрать из семьи только в исключительных случаях, когда он может умереть в течение нескольких часов.
В Госдуме готовится рассмотрение соответствующего законопроекта в первом чтении, уточнили в партии.
Законодательная инициатива проходит с целью реализации поправок к Конституции, в частности тех изменений, которые касаются защиты детей.
В мае у женщины из Оренбургской области силой отобрали трех детей. Поводом стало аварийное состояние дома. Позже выяснилось, что судебное постановление об изъятии детей не выносилось.
Вместе с тем, по сообщениям местной прессы, семья неоднократно жаловалась на состояние жилища и просила помощи у властей. После проверки прокуратуры дети вернулись домой.

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