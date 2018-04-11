Кабмин отчитался об итогах работы за шесть лет

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МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Принятые правительством РФ меры по поддержке экономики позволили России преодолеть кризисные явления последних лет и перейти от рецессии к росту.

Об этом говорится в документах, подготовленных к отчету правительства перед Госдумой об итогах работы в 2012-2017 годах.

"Предпринятые действия позволили справиться с кризисом, России удалось избежать ловушки инфляционно-индексационной спирали и ее последствий для рынка труда. В 2017 году российская экономика вернулась к росту после двухлетней рецессии - ВВП в минувшем году вырос на 1,5%", - отмечается в материалах. Среди мер поддержки кабмин, в частности, выделяет докапитализацию банковского сектора, введение режима плавающего валютного курса и инфляционного таргетирования, а также контроль над дефицитом бюджета.

Одним из главных макроэкономических событий 2017 года, по мнению правительства, стало "беспрецедентное по российским меркам замедление инфляции до уровня 2,5%". В минувшем году начали восстанавливаться после трех лет падения инвестиции в основной капитал и потребительский спрос.

"Из кризиса экономика выходит в более здоровом состоянии, произошло существенное снижение долговой нагрузки нефинансового сектора и оздоровление структуры финансовой сферы. Это свидетельствует о том, что сейчас экономика в лучшей степени подготовлена к трансформации сбережений в эффективные инвестиции", - уверены в правительстве.

Согласно материалам правительства, значительный вклад в укрепление уверенности инвесторов внесло внедрение нового механизма бюджетных правил с сопряженными операциями на валютном рынке. Благодаря новым положениям бюджетных правил, к 2019 году при цене на нефть $40 за баррель будет обеспечен баланс бюджета на первичном уровне, и "Россия станет одной из наиболее устойчивых к колебаниям сырьевых рынков стран среди крупнейших экспортеров сырья", а сокращение структурного дефицита бюджета минимизирует влияние госзаимствований на стоимость займов для частного сектора и предоставит Банку России большую свободу в проведении денежно-кредитной политики, говорится в материалах кабмина.

"С запуском бюджетных правил первый этап структурных преобразований - реформа в макроэкономической политике, направленная на повышение стабильности и предсказуемости макроэкономических условий, - по большей части завершен, что позволяет рассчитывать на ускорение роста экономики и создает основу для перехода к следующему этапу ее структурных преобразований", - указывают в правительстве.

Еще одним новшеством за прошедшие шесть лет работы кабмина стало введение нового пенсионного механизма, который, в частности, позволяет увеличить пенсию тем гражданам, которые приняли решение отсрочить свой выход на пенсию. Кроме того, новое пенсионное законодательство гарантирует гражданам сохранность пенсионных накоплений, отмечается в материалах правительства.

За прошедшие шесть лет кабмин реализовал комплекс мер по поддержке российских регионов, запустил программу рефинансирования их коммерческого долга и реструктуризацию бюджетных кредитов. Это позволило снизить дефицит региональных и местных бюджетов до минимального с 2008 года уровня. В фискальной сфере правительству удалось добиться роста собираемости налогов и сборов за счет оптимизации их администрирования, внедрения системы прослеживаемости товаров в ряде отраслей. В частности, внедрение системы маркировки товаров из меха привело к увеличению их легального оборота почти в шесть раз.

Правительство также отмечает прогресс в сфере деофшоризации и возвращения собственности в правовое пространство России. "Для создания действенного механизма пресечения использования низконалоговых юрисдикций в целях получения необоснованных преференций и налоговой выгоды был введен институт контролируемых иностранных компаний. Действия по выводу экономики и отдельных ее отраслей из тени, в частности, позволили избежать повышения налоговой нагрузки в период подстройки бюджета к снижению рентных нефтегазовых доходов", - говорится в материалах правительства.

В финансовой сфере в числе итогов своей работы правительство отмечает запуск национальной платежной системы "Мир", увеличение размера страховых выплат Агентством по страхованию вкладов, программу поддержки ипотечного рынка, диверсификацию государственных долговых инструментов, в том числе, выпуск новых гособлигаций, ориентированных исключительно на российских физических лиц. По данным Минфина, всего этих бумаг было выкуплено на 43 млрд рублей.

Согласно материалам кабмина, за прошедшие шесть лет число малых и средних компаний выросло на 30,7%, а вклад этого сектора в ВВП увеличился до 22,3%.

"Во многих регионах России уже треть или более валового регионального продукта создается такими компаниями. Численность занятых в малом и среднем бизнесе в целом по России превышает 19 млн человек, что на 6,6% больше, чем в 2012 году", - отметили в правительстве.

Население России за шесть лет увеличилось на 2,7% и на начало 2018 года составило 146,9 млн человек. Смертность за этот период сократилась на 6,8%, выросла продолжительность жизни с 70,24 до 72,7 года, констатировали в кабмине. При этом в конце 2017 года приняты решения по стимулированию рождаемости, среди которых ежемесячная денежная выплата при рождении второго и последующих детей в регионах с низким коэффициентом рождаемости.

Доступность дошкольного образования в России за последние шесть лет для детей в возрасте от трех до семи лет достигла стопроцентного уровня, а в 2018 году запущена аналогичная программа по повышению доступности яслей и ясельных групп.

За прошедшие годы потребление табака среди взрослых россиян снизилось на 18%, доля регулярно занимающихся спортом выросла более чем в 1,5 раза, указывается в материалах кабмина. Правительство также отчиталось о росте стоимости программы госгарантий бесплатной медицинской помощи за шесть лет своей работы, повышении доступности высокотехнологичной медицинской помощи.

Говоря об успехах в сфере ЖКХ и обеспечения жильем, правительство в своих материалах указывает на рост объемов вводимого жилья, снижение цен на него. В частности, говорится в отчете, с 2012 года они снизились на 23% в реальном выражении, то есть, с поправкой на инфляцию. После кризисных явлений 2008-2009 годов, а также 2015 года, по данным кабмина, восстановился рынок ипотеки: текущие ипотечные ставки достигли минимального значения за пять лет и опустились ниже 11% годовых, а в целом на начало 2018 года в России выдано более 1 млн ипотечных кредитов на сумму свыше 2 трлн рублей. При этом, если в 2006 году на выплаты по ипотеке приходилось до 90% дохода заемщиков, купивших жилье в кредит, то по итогам 2017 года эта доля сократилась до 30%.

Кроме того, на начало 2018 года почти на 98% выполнена программа переселения из аварийных домов: расселено более 670 тыс. человек из 10,55 млн кв. м аварийного жилья. За шесть лет в 1,6 раза снизилось число аварий в сфере ЖКХ на объектах теплоснабжения, и почти в два раза - на объектах водоснабжения.

Правительство в своих материалах отметило прогресс в развитии ряда отраслей экономики. В частности, в сфере транспорта, по данным кабмина, за 2012-2017 годы почти на 11% вырос коммерческий грузооборот, в том числе, на железнодорожном транспорте на 12%, воздушном транспорте - почти на 50%. Пассажирооборот транспорта общего пользования за шесть лет вырос на 7,3%, в том числе, по железной дороге - почти на 6%. За минувшие годы было построено и реконструировано почти 14 тыс. километров автодорог, завершена реконструкция 25 взлетно-посадочных полос аэропортов.

В сфере связи правительство отметило внедрение за годы своей работы услуги по переносимости номера мобильного телефона, указав, что на конец 2019 года этой услугой воспользовались 7,5 млн человек. "Россия занимает второе место по самым низким ценам на мобильную связь и мобильный интернет, а также десятое место в мире по уровню цен на услуги широкополосного доступа в интернет, имея более низкие цены, чем ряд ведущих стран мира", - подчеркнули в правительстве.

Кабмин отметил и улучшение качества услуг почтовой связи за последние шесть лет, в частности то, что объем обработки международных почтовых отправлений за эти годы вырос более чем в десять раз. В августе 2014 года был запущен первый в истории России регулярно курсирующий почтовый состав Москва - Владивосток, а в 2016 году у "Почты России" появились первые грузовые самолеты.

В сфере ТЭК правительство отмечает рост добычи нефти и газового конденсата на 5% за прошедшие шесть лет, в частности, рост добычи нефти в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке более чем на 40%. При этом добыча нефти на российском шельфе с 2012 года по 2017 год увеличилась на 76% - до 25,7 млн тонн. "Сегодня ключевой задачей является стабилизация добычи на действующих месторождениях в Западной Сибири, где она падает из-за роста обводненности и естественного истощения. Для этого разработана концепция введения налога на дополнительный доход (НДД) от добычи нефти. Введение этого налога вовлечет в разработку до 5 млрд тонн нефти к 2025 году", - говорится в материалах.

Правительство отмечает рост эффективности исполнения гособоронзаказа за прошедшие годы: если шесть лет назад он выполнялся в среднем на 80%, то сейчас - на 97%. "За эти годы в войска поступило более 50 тыс. единиц различных систем и комплексов, что позволило модернизировать 800 воинских частей и подразделений. В итоге оснащенность российской армии новой техникой и вооружением возросла в 3,7 раза", - отмечают в кабмине.

География военно-технического сотрудничества за прошедшие годы постоянно росла: среди партнеров России более ста государств, портфель заказов за эти годы не опускался ниже $45 млрд, а объем экспорта находился на уровне около $15 млрд.

Объем сельхозпроизводства в России, по данным правительства, за шесть лет вырос почти на 15%, в том числе, производство скота и птицы увеличилось почти на 26%, рыбы и рыбопродуктов - на 12,5%, пищевых продуктов - на 7,7%. "Дополнительным фактором роста отрасли стало импортозамещение, которое обусловило постепенное снижение зависимости внутреннего рынка от импорта некоторых видов сельхозпродукции, а также поддержание стабильных объемов экспорта. При этом объемы импорта, "выпавшие" в результате введения продовольственного эмбарго в середине 2014 года, были частично компенсированы ростом поставок из стран, не попавших под запрет", - отмечается в материалах правительства.

В своем отчете кабмин сделал акцент и на развитии ряда регионов России. Говоря об интеграции и развитии Крыма, правительство напомнило, что в 2016 году завершилось строительство двух этапов энергомоста на полуостров, что позволило решить в этом регионе проблему энергодефицита. Также идет строительство новых объектов генерации в Крыму, запущен магистральный газопровод протяженностью почти 360 километров и мощностью более 2 млрд куб. м в год. Кроме того, здесь реализуется один из крупнейших инфраструктурных проектов - строительство моста через Керченский пролив.

В части развития Дальнего Востока отмечается снижение оттока населения из региона в 1,5 раза по сравнению с 2013 годом, введение новых механизмов поддержки инвестиционных проектов, снижение тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей, а также запуск программы бесплатного предоставления земельных участков гражданам России на территории ДФО.

Согласно отчету правительства, за шесть лет возросла инвестиционная привлекательность Северного Кавказа. Еще в 2012 году он практически не рассматривался в качестве перспективной территории для инвестирования не только международными, но и российскими инвесторами, но за последние шесть лет здесь запущен ряд инвестиционных проектов. С 2012 по 2017 годы промышленное производство на Северном Кавказе выросло на 27%, сельхозпроизводство - на 18%, реальные доходы населения - на 9%. При этом за прошедший период зарегистрированная безработица сократилась более чем в два раза, коэффициент смертности снизился на 8%, а младенческой смертности - почти два раза.