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Кабмин намерен ввести на западной Украине комендантский час
11 апреля 2020, 16:35 • 57 • Украина
Несмотря на уверения украинских чиновников и политиков, что эпидемия коронавируса COVID-2019 уже идет на спад и скоро будет отменен карантин, население наблюдает обратное. В стране резко возросло количество инфицированных. По числу летальных случаев в соотношении выздоровевшие/умершие — Украина впереди планеты всей.
Особенно тяжелая ситуация сложилась в городе Киев и на западной Украине. Правительство предпринимает какие-то меры, но они явно недостаточны, обстановка продолжает ухудшаться. В связи с этим Кабмин Украины собирается в ближайшие выходные ввести в трех областях комендантский час. Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
С его слов, на совещании с премьер-министром Денисом Шмыгалем мэрам городов сообщили о решении продлить карантин до начала мая. Кроме того планируется введения на выходных комендантского часа в Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областях.
Видео: В западной Украине собираются ввести комендантский час (укр.)
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