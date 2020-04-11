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Кабмин намерен ввести на западной Украине комендантский час

11 апреля 2020, 16:35  •  57 • Украина

Несмотря на уверения украинских чиновников и политиков, что эпидемия коронавируса COVID-2019 уже идет на спад и скоро будет отменен карантин, население наблюдает обратное. В стране резко возросло количество инфицированных. По числу летальных случаев в соотношении выздоровевшие/умершие — Украина впереди планеты всей.

Особенно тяжелая ситуация сложилась в городе Киев и на западной Украине. Правительство предпринимает какие-то меры, но они явно недостаточны, обстановка продолжает ухудшаться. В связи с этим Кабмин Украины собирается в ближайшие выходные ввести в трех областях комендантский час. Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

С его слов, на совещании с премьер-министром Денисом Шмыгалем мэрам городов сообщили о решении продлить карантин до начала мая. Кроме того планируется введения на выходных комендантского часа в Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областях.

«Также сообщили, что в трех областях — Ивано-Франковская, Тернопольская и Львовская — вводятся чрезвычайные меры на выходные дни, чтобы разорвать цепь заражения. В том числе рассматривается возможность даже комендантского часа. Так сказали на этом совещании с премьер-министром. Детали, очевидно, будем знать завтра», — сказал Марцинкив.

Видео: В западной Украине собираются ввести комендантский час (укр.)

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