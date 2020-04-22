Кабмин Молдовы утвердил кредиты от России и МВФ

Молдавская оппозиция против российских денег

Во вторник, 22 апреля, правительство Молдовы утвердило соглашение о кредите с Российской Федерацией и договор о займе с Международным валютным фондом. Общий объём предоставляемых Кишинёву кредитов составит 8 миллиардов леев.

При том, что запланированный дефицит бюджета, по словам премьер-министра Иона Кику, составляет 16,2 млрд леев. Дефицит был увеличен более чем в 2 раза в связи с большими расходами государства на борьбу с пандемией коронавируса.

«Кредиты от России и МВФ являются единственными источниками финансирования этого дефицита. Правительство продолжает вести переговоры по поводу предоставления кредитов с различными международными финансовыми институтами. Также в пятницу мы направили Евросоюзу письмо, сообщив о прогрессе в выполнении условий, необходимых для получения макрофинансовой поддержки. Несомненно, мы рассчитываем на поддержку бюджета»,

– отметил Кику, выступая на заседании Кабмина.

Теперь документы должны пройти ратификацию в парламенте страны.

Евросоюз обещал выделить Молдове грант в размере €87 млн «на смягчение последствий кризиса». Однако эти деньги не поступят в государственный бюджет, и правительство не сможет ими распоряжаться. Грант этот предназначен на поддержку гражданского общества, пояснил Ион Кику. Однако пока этих денег нет.

«Никакие другие деньги в страну не поступали, за исключением последнего транша МВФ от завершившейся программы. Поэтому, уважаемые граждане, не занимайтесь спекуляциями о том, что деньги поступают, и их тратят непрозрачно. Мы как государство и правительство в апреле выполнили все финансовые обязательства»,

– заявил премьер.

Теперь документы о кредитах будут переданы в парламент, и Ион Кику выразил надежду на то, что депутаты в кратчайшие сроки их ратифицируют. Его опасения не напрасны – уже во вторник оппозиция стала говорить о том, что «Додон продал страну Москве». Это совершенно не логично, учитывая, что МВФ денег примерно столько же, сколько и Россия.

Лидер оппозиционной партии PAS и экс-премьер Майя Санду уже успела заявить, что российский кредит создаёт «долгосрочные внешние риски для Молдовы», потому что «Игорь Додон не мог договориться о кредите с Россией в интересах своей страны». Поэтому она требует, чтобы министр иностранных дел пришёл в парламент и объяснил, как было подписано это соглашение о кредите.

Депутат от партии PAS Думитру Алайба подхватил эту мысль и развил её дальше, заявив, что «президент предал страну в Пасхальную неделю за 30 сребреников от Путина».

Оппозиции ответил депутат-социалист Богдан Цырдя, напомнив, как в 2013 году Майя Санду взяла кредит в размере 40 млн евро от Всемирного Банка на очень «благородную» цель. Эти деньги пошли на закрытие 205 школ и прочих образовательных учреждений. Оптимизация молдавского образования прошла успешно – во многих сёлах школы были закрыты, спустя годы в этих сёлах остались одни старики.

«А 20 сентября 2019 года, будучи премьером, Санду взяла кредит у МВФ в $46 млн обещав Фонду повышение тарифов на природный газ, увеличение НДС на HORECA с 10 до 20%, заморозку роста пенсий и зарплат»,

– отметил Цырдя.

Всемирный Банк даёт деньги с множеством условий, а тратить можно только на то, на что разрешат, пояснил депутат. Россия же предоставляет суверенный кредит, который Молдавия может тратить без всяких условий.

«Видимо потому, что дают кредит в тот тяжёлый момент, когда ЕС заблокировал всю внешнюю помощь, кстати, не без подачи PAS. И кредит из РФ берётся не для потребления, не на закрытие школ, больниц, а наоборот – на строительство дорог, магистралей, мостов! А значит на рост ВВП, создание рабочих мест. Или вас именно это и раздражает? Что из России? Что на развитие? Что уменьшает зависимость от Запада?»,

– констатировал Цырдя.