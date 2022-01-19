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Кабмин Молдавии одобрил введение ЧП из-за газового кризиса
19 января 2022, 18:00 • 107 • Политика
Правительство Молдавии готово ввести режим ЧП на 60 дней из-за кризиса с поставками газа.
Введение режима ЧП в Молдавии одобрило правительство из-за газового кризиса.
Режим ЧП может быть введен на 60 дней, в случае одобрения решения правительства Молдавии парламентом.
"Решение одобрено. Оно также должно быть утверждено парламентом", - рассказала премьер-министр Наталья Гаврилица в среду, 19 января. Об этом сообщает ТАСС.
В случае введения режима в стране комиссия по ЧП кабмина "предпримет ряд мер для бесперебойного снабжения газом потребителей".
Ранее стало известно, что азпром уыедомил власти о возможном прекращении поставок газа в случае неоплаты уже поставленного топлива.
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