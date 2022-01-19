Кабмин Молдавии одобрил введение ЧП из-за газового кризиса

Правительство Молдавии готово ввести режим ЧП на 60 дней из-за кризиса с поставками газа.

Введение режима ЧП в Молдавии одобрило правительство из-за газового кризиса.

Режим ЧП может быть введен на 60 дней, в случае одобрения решения правительства Молдавии парламентом.

"Решение одобрено. Оно также должно быть утверждено парламентом", - рассказала премьер-министр Наталья Гаврилица в среду, 19 января. Об этом сообщает ТАСС.

В случае введения режима в стране комиссия по ЧП кабмина "предпримет ряд мер для бесперебойного снабжения газом потребителей".

Ранее стало известно, что азпром уыедомил власти о возможном прекращении поставок газа в случае неоплаты уже поставленного топлива.