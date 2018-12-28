Кабинет министров во главе с Владимиром Гройсманом пришли к решению передать на приватизацию часть портов, включая Николаевский морской торговый порт, имеющий третье место по грузообороту в стране и приносящий большой доход казне.

Николаевский морской порт является крупнейшим портом Украины. Но как пишет обозреватель Украина.Ру Виктор Кузнецов, в настоящее время предприятие "лихорадит от кадровых перестановок в руководстве".

Автор это называет "чистками" Владимира Гройсмана.

Николаевский морской порт начал свою историю в 1789 году. К началу Первой мировой войны он стал третьим для России портом после Петербурга и Одессы по объемам экспортной торговли, а по экспорту зерна он являлся абсолютным лидером. Грамотная хозяйственная стратегия советских управленцев увеличила показатель грузооборота порта в 1989 году до семи с половиной тонн грузов в год.

После распада СССР Николаевский морской торговый порт стал госпредприятием под управлением ГП "Администрация морских портов Украины". Ввиду многих причин показатели грузооборота порта в середине 1990-х годов упали ниже 4 миллионов тонн в год.

Но ситуация исправилась уже в 2008 году - Николаевский порт сделал лучший результат со своего основания — 9,3 миллиона тонн грузов.

Инвестирование иностранных партнеров помогло прийти к 2018 году к показателю —25,91 миллионов тонн.

В январе 2017 года Фонд госимущества Украины включил в список предприятий на продажу 13 портов Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областей.

Виктор Кузнецов рассуждает, что приватизация — дело полезное, но только когда это касается неприбыльных активов. Журналист называет спорным решение приватизировать прибыльные и развивающиеся предприятия, отчисления от которых дают весомый доход в бюджет. При частных владельцах высока вероятность того, что они будут скрывать прибыль в офшорах. А государство останется, можно сказать, ни с чем.

"Впрочем, существование прибыльных государственных активов противоречит самой логике киевского режима постмайданной Украины, являющегося скорее ликвидационной комиссией, нежели суверенным правительством", - приходит к выводу обозреватель.

В Николаевском морском порту в 2017 году сменилось руководство, то есть в порт зашла команда антикризисных менеджеров, работавшая в порту "Ольвия" до передачи его в концессию иностранному инвестору. Свою работу они начали с сокращений: было уволено 140 человек, сняли с баланса порта непрофильные объекты.

Это вызвало даже акции протеста со стороны работников порта. Правительство было вынуждено прислушаться к протестам портовиков и создать специальную комиссию. Но расследование не обнаружило фактов нарушений трудового законодательства.

Действия новой администрации порта говорят о том, что одно из самых прибыльных предприятий Николаева пустят с молотка, заключает автор.

Материал опубликован на ресурсе Украина. Ру.