Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Нетаньяху защищает удар по Сирии, который является провокацией не для сири...
Рамзан Кадыров вернет в Россию из Ирака тридцать детей
На Украине сократились запасы газа в подземных хранилищах до 46%
В Крыму объяснили постройку заграждения на границе с Украиной
Главная / В мире

Кабмин Гройсмана передает в частные руки крупнейший порт Украины, который приносит высокие доходы в казну — СМИ

28 декабря 2018, 12:24  •  210 • В мире
Кабинет министров во главе с Владимиром Гройсманом пришли к решению передать на приватизацию часть портов, включая Николаевский морской торговый порт, имеющий третье место по грузообороту в стране и приносящий большой доход казне.
Николаевский морской порт является крупнейшим портом Украины. Но как пишет обозреватель Украина.Ру Виктор Кузнецов, в настоящее время предприятие "лихорадит от кадровых перестановок в руководстве".
Автор это называет "чистками" Владимира Гройсмана.
Николаевский морской порт начал свою историю в 1789 году. К началу Первой мировой войны он стал третьим для России портом после Петербурга и Одессы по объемам экспортной торговли, а по экспорту зерна он являлся абсолютным лидером. Грамотная хозяйственная стратегия советских управленцев увеличила показатель грузооборота порта в 1989 году до семи с половиной тонн грузов в год.
После распада СССР Николаевский морской торговый порт стал госпредприятием под управлением ГП "Администрация морских портов Украины". Ввиду многих причин показатели грузооборота порта в середине 1990-х годов упали ниже 4 миллионов тонн в год.
Но ситуация исправилась уже в 2008 году - Николаевский порт сделал лучший результат со своего основания — 9,3 миллиона тонн грузов.
Инвестирование иностранных партнеров помогло прийти к 2018 году к показателю —25,91 миллионов тонн.
В январе 2017 года Фонд госимущества Украины включил в список предприятий на продажу 13 портов Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областей.
Виктор Кузнецов рассуждает, что приватизация — дело полезное, но только когда это касается неприбыльных активов. Журналист называет спорным решение приватизировать прибыльные и развивающиеся предприятия, отчисления от которых дают весомый доход в бюджет. При частных владельцах высока вероятность того, что они будут скрывать прибыль в офшорах. А государство останется, можно сказать, ни с чем.
"Впрочем, существование прибыльных государственных активов противоречит самой логике киевского режима постмайданной Украины, являющегося скорее ликвидационной комиссией, нежели суверенным правительством", - приходит к выводу обозреватель.
В Николаевском морском порту в 2017 году сменилось руководство, то есть в порт зашла команда антикризисных менеджеров, работавшая в порту "Ольвия" до передачи его в концессию иностранному инвестору. Свою работу они начали с сокращений: было уволено 140 человек, сняли с баланса порта непрофильные объекты.
Это вызвало даже акции протеста со стороны работников порта. Правительство было вынуждено прислушаться к протестам портовиков и создать специальную комиссию. Но расследование не обнаружило фактов нарушений трудового законодательства.
Действия новой администрации порта говорят о том, что одно из самых прибыльных предприятий Николаева пустят с молотка, заключает автор.
Материал опубликован на ресурсе Украина. Ру.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
210
Источник
Похожие новости
28 декабря 2018, 09:09
Спецпрокурор Мюллер получил подтверждение визита экс-адвоката Трампа в Прагу - источники
28 декабря 2018, 12:24
"Нетаньяху защищает удар по Сирии, который является провокацией не для сирийского руководства, а лично для Путина" — эксперт о предстоящих выборах в Израиле
27 декабря 2018, 16:54
Шатдаун в США может испортить Новый год Дерипаске: санкционное ведомство, обещавшее реабилитировать En+ и Rusal, пока не работает

28 декабря 2018, 05:54
Шатдаун продолжается: Конгресс США опять не проголосовал по бюджету
28 декабря 2018, 12:24
Революция в Судане: Россия может потерять военную базу на Красном море
27 декабря 2018, 19:54
Смена амплуа: как Трамп пообещал избавить США от роли мирового жандарма
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
28 декабря 2018, 09:09
"Три причины, почему израильский ракетный налёт на Сирию был последний" — &...
28 декабря 2018, 05:54
В посольстве рассказали, в чём США обвиняют задержанную в Финляндии русскую девушку
28 декабря 2018, 02:39
Британия испугалась календаря Минобороны России. А потом обиделась (Анна Сочина)
28 декабря 2018, 02:39
"Нафтогаз" под Новый год решил спасти украинский город от "холодомора&...
28 декабря 2018, 02:24
Стремительное сдерживание: названы предельные показатели скорости ракетного комплекса...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
23 декабря 2018, 18:39
"Бить будем сильно, но аккуратно!": Коротченко раскрыл планы России на случай войны с Украиной - видео
25 декабря 2018, 15:54
В Раде предложили «выгнать МВФ из страны»
25 декабря 2018, 03:10
Канада начала что-то подозревать: Украина заняла 300 млн долларов на спутник, который никуда не полетел
23 декабря 2018, 21:39
Скандал с поездкой в Турцию: что известно об отдыхе детей чиновников на средства благотворительного фонда
25 декабря 2018, 03:09
"Будет много жертв": На прорыв в Керченский пролив пойдут тяжеловооруженные корабли – хакеры
24 декабря 2018, 04:24
Киев обещает напасть и взорвать Крымский мост: Сценарии новой провокации в Керченском проливе
27 декабря 2018, 10:24
Сирия-2018: Почему молчат русские С-300
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.