Кабинет на очереди: Мишустин готов к формированию своей команды

Во время консультаций думских фракций с Михаилом Мишустиным, которого Владимир Путин назначил новым премьером РФ, высказывались претензии к работе четырех министерств. Об этом было заявлено по итогам встреч депутатов с экс-главой ФНС, возглавившим кабмин 16 января. Конкретизировать в парламенте не стали, однако, как выяснили «Известия», чаще остальных в беседах упоминались Минздрав, Минтруд, Минпросвещения и Минкульт. Однако это не значит, что главы упомянутых ведомств не войдут в состав нового кабмина, считают эксперты. Сам новоиспеченный премьер пообещал сформировать правительство уже в ближайшее время. Главными приоритетами в своей работе он назвал реформу управления, контроль за нацпроектами и улучшение ситуации в предпринимательстве. В итоге во время голосования в Госдуме против кандидатуры Михаила Мишустина не высказался ни один парламентарий.

Подходящий возраст

Консультации в парламенте с участием Михаила Мишустина начались с восьми утра. На встрече с фракцией «Единой России» кандидат сразу признался партийцам, что после предложения Владимира Путина возглавить кабмин не спал всю ночь. Во время беседы единороссы интересовались у него стратегией развития страны и новым составом правительства. Экс-глава ФНС сообщил, что намерен заняться институциональными реформами управления и контролем выполнения нацпроектов, а также планирует снять ограничения для бизнеса и выстроить более тесное сотрудничество с регионами. В итоге партия власти единогласно поддержала кандидатуру Мишустина, а ее главным напутствием новому кабмину стала реализация послания президента.

Следующей фракцией, с которой встретился будущий премьер-министр, стала ЛДПР. Ее представители общались с Михаилом Мишустиным около часа, а после этого также приняли решение о его поддержке. Об этом объявил лидер партии Владимир Жириновский, который посоветовал кандидату никогда не говорить «нет» и прислушиваться к идеям оппозиции.

Представители ЛДПР во главе с лидером партии Владимиром Жириновским Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— В личном плане он производит положительное впечатление. По образованию он инженер, а мы всегда хотели, чтобы страной управляли инженеры, чтобы цифровизация страны шла по всем направлениям, — сказал лидер ЛДПР.

Также Владимир Жириновский отметил, что Мишустин коренной москвич, занимается спортом и имеет троих детей, а его возраст — 53 года — самый подходящий для такой работы. Возможно, будущему премьеру «будет не хватать знаний по стране», но это, считает главный либерал-демократ, поправимо.

Дольше всего с Михаилом Мишустиным общались в КПРФ. Как рассказал лидер партии Геннадий Зюганов, в ходе беседы депутаты задали 12 вопросов на самые разные темы. Коммунист отметил, что давно знает кандидата, и считает его работу по информационному обеспечению ФНС одной из лучших в мире.

— Но это о том, как собрать налоги. А сегодня речь идет о том, как выстроить финансово-экономическую политику, которая позволяла бы гражданам эффективно трудится и иметь достойную зарплату и пенсию. Как выполнить установки президента — войти в пятерку ведущих стран, остановить бедность и вымирание, — рассказал Зюганов.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По его словам, ответов коммунисты не услышали, поэтому воздержатся от голосования за предложенную кандидатуру. А это уже плюс, так как ранее КПРФ голосовала против правительства Дмитрия Медведева, заявил лидер партии.

А вот эсеры решили кандидата поддержать. Сергей Миронов заявил, что фракция готова к диалогу и сотрудничеству с новым главой кабмина, которого «Справедливая Россия» считает профессионалом.

В итоге после соблюдения всех регламентных процедур за кандидатуру Михаила Мишустина проголосовали 383 из 450 депутатов. 41 парламентарий воздержался, а часть народных избранников отсутствовала на заседании по причине занятости в рабочей группе по подготовке поправок в Конституцию.

Оценка четырех

После голосования журналисты поинтересовались у Михаила Мишустина, можно ли за него радоваться или лучше сочувствовать — ведь уже в апреле премьеру предстоит отчитываться перед Госдумой о проделанной работе. В ответ чиновник рассмеялся, сообщив, что новый состав кабмина будет сформирован в ближайшее время.

К слову, кадровой вопрос беспокоил не только СМИ, но и депутатов. В каждой фракции называли своих претендентов на отставку. Например, Владимир Жириновский критиковал вице-премьера и полпреда в ДФО Юрия Трутнева, а Сергей Миронов предлагал заменить министра спорта Павла Колбкова.

— Не скрою, что в ходе обсуждения на фракциях звучала и критика, — не называя фамилий, рассказал спикер ГД Вячеслав Володин. — Были высказаны претензии к работе четырех министерств правительства РФ, критические замечания и недовольство низкими темпами роста экономики. Но есть и предложения о необходимости сохранения в составе правительства профессионалов, людей эффективных.

Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Как сообщили «Известиям» знакомые с ходом встреч источники в парламенте, чаще остальных во время консультаций упоминались министр здравоохранения Вероника Скворцова, глава Минтруда Максим Топилин, руководитель Минпросвещения Ольга Васильева и министр культуры Владимир Мединский.

До сих пор формирование правительства в России проходило по плану, предложенному президенту премьером. Не исключено, что по этому сценарию события будут развиваться и в этот раз. Хотя 15 января Владимир Путин заявил, что планирует лично пообщаться с каждым и.о. министра. Известно, что 17 января встречу со своим преемником проведет Дмитрий Медведев, сохранивший за собой пост председателя «Единой России».

Компетенций достаточно

Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что обновление кабмина вряд ли будет радикальным и его главной интригой может стать сохранение должности за первым зампредом правительства, экс-министром финансов Антоном Силуановым.

— Я думаю, сменятся министры культуры, здравоохранения и образования, а экономический блок будет реформирован с точки зрения развития. Также мне кажется, что определенные изменения ждут МВД и ФСБ, — предположил глава центра политических и социальных исследований «Аспект» Георгий Фёдоров.

По мнению эксперта, у нового премьера есть все шансы сохранить пост после выборов в Государственную думу в 2021 году, но многое будет зависеть от достигнутых результатов. Михаил Мишустин — очень амбициозный человек, подчеркнул Георгий Фёдоров.

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Глава политической экспертной группы Константин Калачёв также отметил, что в случае, если Михаил Мишустин справится с поставленными задачами, он сохранит свой пост и после внесения заявленных президентом поправок в Конституцию.

А вот гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов, напротив, считает, что с учетом начавшейся реформы роль нового правительства будет переходной. По его мнению, задача кабмина — обеспечить стабильность системы и исполнение социальной программы, заявленной в послании Владимира Путина. Впрочем, подчеркнул эксперт, компетенций Михаила Мишустина достаточно для длительного руководства правительством. Но в любом случае конкретные решения в этой ситуации остаются в ведении главы государства, убежден он.