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Кабинет министров Медведева в последний раз собрался в нынешнем составе

26 апреля 2018, 21:39  •  41 • В России

Они старались держаться так, будто ничего не происходит. И не произойдет. Но каждый из них наверняка размышлял о том, удастся ли ему снова оказаться в этом большом светлом зале за длинным столом во главе которого стоит кресло премьер-министра. В этот четверг кабмин под руководством Дмитрия Медведева собрался на свое последнее заседание в нынешнем составе. 7 мая, в день инаугурации президента правительство по закону уйдет в отставку, а потом начнется формирование нового состава кабмина.

Дмитрий Медведев никаких прощальных речей произносить не стал и сразу перешел к повестке. Премьер рассказал, что в России появится электронная таможня.

- Декларировать товары можно будет электронным способом, выпуск в большинстве случаев товаров станет автоматическим и на них будет распространяться механизм «единого окна». Мировая практика идет по пути бесконтактного взаимодействия с таможенными органами, и Россия также должна своевременно внедрять передовые стандарты, - заметил премьер.

Он напомнил, что 1 января вступил в силу Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Рассмотренный правительством законопроект приводит наши таможенные правила в соответствие с правилами Евразийского союза. Теперь порядок ввоза и вывоза товаров пяти стран ЕАЭС полностью унифицирован.

Кроме того, как сообщил Медведев, таможня будет работать быстрее, сокращен срок ряда операций.

- Время принятия предварительных решений по классификации и происхождению товаров по товарной номенклатуре уменьшилось с 90 до 60 дней, срок выпуска товаров - с 24 до 4 часов. Первичную информацию о товаре, кстати, можно будет предоставлять также и на английском языке, - сообщил премьер.

Еще одно нововведение - упрощение многочисленных правил и процедур, а значит, повышение прозрачности таможни.

- Механизм авансовых платежей можно будет использовать в счет платежей всех видов, включая уплату ввозной таможенной пошлины. Сама оплата теперь может производиться с отсрочкой, то есть уже после выпуска товаров в оборот, - заявил Медведев.

Возможность оплачивать таможенные пошлины и налоги, помимо самих плательщиков, появится и у третьих лиц. Это должно быть удобно для тех, кто заказывает товары для личного пользования.

- Наконец, в случае неоднозначности правил в таможенной сфере - а это, к сожалению, случается, правила сложные, меняются достаточно часто - они будут толковаться в пользу декларанта или заинтересованного лица, - порадовал Медведев.

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