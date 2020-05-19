Кабинет министров Казахстана принял план восстановления экономики до конца года

Правительство Казахстана утвердило Комплексный план по восстановлению экономического роста до конца 2020 года. Документ включает почти две сотни системных и отраслевых мер, призванных создать импульс для оживления деловой активности, обеспечить занятость и рост доходов населения, он охватывает обрабатывающую промышленность, горнометаллургический комплекс, сельское хозяйство, строительство, гражданскую авиацию, туризм, образование и здравоохранение.

План состоит из 10 направлений и включает оперативные меры по поддержке отраслей экономики. В первую очередь, это налоговые стимулы, расширение кредитования, меры по развитию инфраструктуры, поддержки внутреннего производства, предпринимательства, повышению доходов населения и сохранению занятости. По словам премьер-министра Аскара Мамина, главная задача – «минимизировать негативные последствия от внешних шоков, охватить все важнейшие отрасли и практические мероприятия по активизации деятельности отечественного бизнеса».

Фото: primeminister.kz

В Комплексном плане особое внимание уделяется малому и среднему бизнесу. «Впервые в истории внимание обращено на микробизнес. Более 70% всего казахстанского бизнеса — это микробизнес. Впервые микробизнесу будет оказана большая материальная поддержка. Также большое внимание уделено поддержке отечественного предпринимательства. Поставлена задача по увеличению доли местного содержания на 70%. Считаю, это будет большим подспорьем для бизнеса», - так оценил план председатель Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Аблай Мырзахметов.

Документ был разработан правительством страны совместно с Национальным банком, Национальной палатой предпринимателей, бизнес-ассоциациями, он обсуждался на селекторном заседании кабинета под председательством премьер-министра Аскара Мамина. С докладом выступил министр национальной экономики Руслан Даленов. По его словам, содержащиеся в Комплексном плане меры включают налоговое стимулирование, совершенствование регуляторной политики, льготное кредитование, реализацию государственных программ, развитие инфраструктуры, а также продвижение отечественных производителей.

Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин считает, что реализация Комплексного плана смягчит последствия от внешних шоков, вызванных мировым экономическим кризисом, охватит все базовые отрасли экономики страны и станет руководством для конкретных шагов по оживлению казахстанского бизнеса. Глава кабинета отметил, что предусмотренные в Комплексном плане меры создают предпосылки для восстановления активности отраслей, в которых трудится более трети граждан 18-миллионного Казахстана.

Занятость, здоровье, образование

При разработке плана учитывались как сегодняшние вызовы, требующие незамедлительного ответа, так и стратегические задачи, стоящие перед руководством страны. Напомним, что на недавнем заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что приоритетом работы властей должна стать самодостаточность экономики страны. Глава государства также отметил: «Текущий кризис показал всему миру, насколько важны вопросы социальной сферы: медицины, образования, социальной защиты. Нам необходимы коренные преобразования, направленные на повышение качества системы охраны здоровья, полноценное технологическое переоборудование медучреждений, повышение компетенций медицинского персонала». Кроме того, Токаев уверен, что сегодняшний опыт дистанционного обучения школьников и студентов должен быть изучен и использован в посткризисный период.

Пожелание главы государства нашло отражение в Комплексном плане по восстановлению экономического роста до конца 2020 года. «В образовании будут усовершенствованы методики обучения в удалённом режиме с применением современных дистанционных технологий. Учебники и методические пособия будут доступны в цифровом формате», - сказал на селекторном совещании министр национальной экономики Руслан Даленов.

В сфере здравоохранения усилия будут направлены на профилактику и защиту здоровья граждан. До конца нынешнего года планируется создание Совета по биологической безопасности с привлечением авторитетных учёных и экспертов. Правительство Казахстана позаботится об укреплении материально-технической базы санитарно-эпидемиологической службы.

Малый бизнес: больше поддержки, меньше давления

Выступая на совещании, министр национальной экономики заметил, что при реализации «Дорожной карты занятости» упор делается на вовлечение самозанятого населения и расширение малого и среднего бизнеса. Как уже говорилось, разработчики Комплексного плана предлагают внедрить новые меры стимулирования малого бизнеса, для этого создаётся программа «микрокредитования микро- и малого бизнеса». Для его представителей финансирование будет доступно по ставке не более 6% за счёт субсидирования, кредиты будут выдаваться на пополнение оборотных средств и на производственные нужды, программа охватит широкий круг представителей микробизнеса. В случае нехватки залога могут быть использованы займы, выдаваемые в рамках программы Национального банка по кредитованию проектов малого и среднего бизнеса для пополнения оборотных средств.

«Будут упрощены бухгалтерский и налоговый учеты для индивидуальных предпринимателей, работающих в специальном налоговом режиме. Будет проработан вопрос снижения нагрузки и упрощения уплаты обязательных платежей по наемным работникам индивидуальных предпринимателей и договорам гражданско-правового характера», - пообещал Руслан Даленов, отметив, что в соответствии с Комплексным планом на налоговые органы возлагается обязанность по предварительному декларированию налоговой отчётности, это снизит административное давление на бизнес.

Сделано в Казахстане

Представители бизнеса поддержали план правительства по восстановлению экономического роста. «Для нас очень важны решения по поддержке предприятий. Это окажет хорошее влияние на восстановление производства. Хочу отметить важность внесения изменений по инвестиционной поддержке в законодательство. В рамках договоров с недропользователями казахстанское содержание должно быть не меньше 80%. Это даст хороший импульс для занятости населения», - сказал председатель Союза машиностроителей Казахстана Мейрам Пшембаев. А председателю правления Ассоциации мясо-молочного союза Казахстана Ивану Сауэру в правительственном плане понравились моменты, связанные с развитием местной инициативы. «Нравится мне то, что в материалах нашего документа появляется слово «пилот», то есть мы уже ушли от тотального для всей республики вещания, когда все должны делать именно так. Это позволит избежать других ошибок. В то же время нужно поддерживать не кого-то по категориям малый, средний и крупный бизнес, а нужно поддерживать по категории «успешный». Выявлять нужно только эффективных, помогать им дальше развивать своё производство и результат будет сразу налицо», - считает предприниматель.

Комплексный план по восстановлению экономического роста до конца 2020 года является частью более масштабного Стратегического плана развития до 2025 года, который в настоящее время готовится по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. В документе будут учтены последствия ударов, нанесённых пандемией Covid-19 по мировой и национальной экономике. Документ будет представлен на обсуждение кабинета министров к июлю нынешнего года.