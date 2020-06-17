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Кабинет главы СБУ прослушивали сразу тремя устройствами

17 июня 2020, 09:00  •  166 • Украина
Киев, 16 июня. Сразу три прослушивающих устройства были найдены в кабинете главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова. Об этом сообщает депутат партии «Слуга народа» Александр Дубинский в своем Telegram-канале.
«У главы СБУ Баканова прямо в кабинете обнаружены 3 прослушивающих устройства. Также еще одно устройство обнаружено в автомобиле его жены», — написал Дубинский.
Он посоветовал главе СБУ использовать наработки по розыску тех, кто прослушивал бывшего премьер-министра Украины Алексея Гончарука, а затем устроить обыск у журналиста Евгения Куксина.
Напомним, что на Украине в начале года разгорелся скандал из-за попавшей в Сеть аудиозаписи, как предполагается, неформального декабрьского совещания премьера с членами правительства и главами некоторых ведомств. Там Гончарук якобы заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского «примитивное понимание экономических процессов» и «туман в голове». По словам премьера, запись была смонтирована из различных фрагментов совещания в кабмине, чтобы создалось впечатление, что Гончарук якобы не уважает Зеленского.
После этого СБУ провела обыски в здании телеканала «1+1». Кроме того, украинские силовые ведомства предполагают, что к организации прослушки может быть причастен журналист этого телеканала Евгений Куксин.
Верховная рада Украины в марте отправила в отставку премьера Гончарука. Парламент утвердит новый состав правительства во главе с Денисом Шмыгалем. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины зарегистрировала уголовное дело против министров бывшего украинского премьера Алексея Гончарука в связи с тем, что они не ограничили экспорт масок и других медицинских товаров на фоне эпидемии коронавируса.
Автор: Антон Зарубин

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