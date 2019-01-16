Кабель преткновения: в Томской области СК возбудил уголовное дело из-за халатности при выделении льготникам земли

В Томской области правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Проверка Следственного комитета выявила нарушения при выделении участков земли многодетным семьям. Ранее в местных СМИ опубликовали материалы о том, что льготникам предоставили участки с обременением и не сообщили, что часть земли непригодна для строительства. В администрации региона призвали дождаться результатов расследования и отметили, что власти разработали специальную программу, которая сократит время ожидания участков для сотен многодетных семей. В июне 2018 года жительница Томска в ходе прямой линии рассказала президенту РФ Владимиру Путину о проблемах в этой сфере.

В июне 2018 года многодетная семья из Томской области задала вопрос президенту РФ Владимиру Путину в рамках прямой линии о выделении земли для льготных категорий граждан. Местные власти оперативно отреагировали и пообещали обеспечить семью участком в кратчайшие сроки.

Уже в конце года региональные СМИ сообщили о нарушениях при реализации программы, было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Правоохранительные органы проводят расследование в связи с тем, что многодетные семьи, а также родители детей-инвалидов получили земельные участки, которые не могут полноценно использоваться из-за подземного кабеля оператора сотовой связи. Об этих ограничениях, как утверждают потерпевшие, их никто не предупреждал.

Следственный комитет по итогам проверки в конце ноября прошлого года возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

«Дело возбуждено по факту сообщения в СМИ, никаких конкретных подозреваемых пока нет. Уже изъята вся соответствующая документация, сейчас она изучается. Следователь обязательно проведёт осмотр этих участков, проверит все изложенные в сюжете факты, но сделает он это, когда сойдёт снег. Сейчас проводить соответствующий осмотр не представляется возможным. Информация жителей о якобы имевших место подтасовках в документах на участки также будет проверена», — рассказала RT официальный представитель управления СКР по Томской области Елена Лебедева.

«По предварительным данным, в период с августа по сентябрь 2018 года должностные лица администрации Томского района Томской области, действуя халатно, передали в аренду группе граждан, имеющих право на безвозмездное предоставление им земельных участков, участки с ограниченным режимом пользования в связи с наличием охранной зоны волоконно-оптической линии связи ОАО «Мегафон», — отмечалось в опубликованном пресс-релизе СК.

Очередь длиною в жизнь

В июне 2018 года в ходе прямой линии с президентом РФ жительница Томска, многодетная мать Наталья Журова, рассказала, что очередь на бесплатные участки льготным категориям граждан в регионе движется очень медленно.

По словам женщины, она с 2010 года стоит в очереди на получение земельного участка, который полагается семьям с тремя и более детьми. На момент обращения к президенту она переместилась с 735-й позиции на место в четвёртой сотне.

«Сколько я ещё должна простоять, восемь лет или десять лет, имея троих детей — из них два мальчика, которых мы хотели бы воспитывать, приучать к труду, любви к русской земле, хотели бы именно сделать их людьми? Мне 42 года, и десять лет я ещё простою, мне уже будет 52-53. То есть я понимаю, что годы идут, а хочется-то молодым пожить и воспитывать детей на этой земле. То есть, Владимир Владимирович, думаю, вы мой вопрос поняли. Хотелось бы, если этот закон работает на региональном уровне, чтобы всё-таки помогли людям, особенно многодетным, которые имеют детей», — заявила Журова.

Почему снова провалились переговоры России и США о крылатых ракетах Путин назвал странной сложившуюся ситуацию и подчеркнул, что власти должны поощрять многодетные семьи. Глава государства сразу же обратился за комментарием к главе региона Сергею Жвачкину. Губернатор пообещал лично встретиться с женщиной и сделать всё возможное для решения проблемы.

«У нас действительно в Сибири много земли, но это достаточно сложно, мы же не можем раздать землю без инженерной коммуникации. Поэтому в той очереди, которая есть, получают многодетные семьи землю, которая уже подключена ко всем сетям», — сказал Жвачкин во время прямой линии.

В июле власти региона разработали механизм, который позволил предоставлять многодетным семьям больше участков. Таким образом, по замыслу властей, срок ожидания земли должен сократиться.

Новая программа предполагает выделение дополнительных средств, в частности, на межевание, строительство инженерной и транспортной инфраструктуры и формирование площадок под индивидуальное жилищное строительство.

Богашёвское сельское поселение

© Официальный сайт муниципального образования «Богашёвское сельское поселение»

В сентябре Жвачкин отметил, что в первой половине 2018-го власти предоставили земельные участки 21 семье. До конца года он рассчитывал выделить землю ещё 83 семьям.

Соглашались на одно, получили другое

Однако некоторые участники программы считают, что местные власти умышленно ввели их в заблуждение. Как отмечается в сюжете ГТРК «Томск», ряд семей получили участки в селе Богашёво, но уже после подписания всех документов выяснилось, что полноценно использовать землю нельзя, так как прямо под участками проходит оптоволоконный кабель сотового оператора.

«Когда получили документы, оказалось, что не имеем права пользоваться площадью полторы сотки. А так, как срезает угол, то это все четыре сотки. А так как земля на склоне, то строиться (можно. — RT) только внизу. А там протекает ручей», — рассказал журналистам Игорь Полещук.

Кроме того, к самим участкам не проложили асфальтированной дороги и необходимых коммуникаций. Но больше всего льготников возмущает тот факт, что в документах, по их словам, подменили первую страницу. Они говорят, что подписывали бумаги, где ни слова не было сказано об обременении.

В администрации Томского района, которая выделила льготникам 50 участков, утверждают, что всё было сделано по закону.

«Процедура была вся соблюдена, было выдано письменное уведомление каждому. Каждый гражданин письменно согласился именно на эти земельные участки, с каждым гражданином был заключён договор аренды», — заявила замглавы района по экономике Оксана Быстрицкая.

Тем не менее проведённая следователями СК проверка подтвердила нарушения со стороны администрации.

«Земли у нас хватает»

Пресс-секретарь губернатора Томской области Константин Карпачёв в беседе с RT заявил, что в администрации региона уже знают о решении СК о возбуждении уголовного дела, но, пока идёт следствие, не хотели бы его комментировать.

«Сейчас органами местного самоуправления совместно с департаментом строительства архитектуры администрации области ведётся активная работа по предоставлению земельных участков. Важно подчеркнуть, что до 2022 года всем очередникам будет предоставлен благоустроенный участок с дорогами и всеми необходимыми коммуникациями», — отметил Карпачёв.

В местном отделении ОНФ, куда также обращались граждане, получившие участки с обременением, рассказали RT, что основная проблема — отсутствие участков с необходимыми коммуникациями.

«Земли-то у нас хватает, но её мало просто выделить. Нужен газ, свет, вода, дороги, а значит, и деньги на всё это. Сейчас эта работа действительно ускорена, даны поручения всем главам муниципальных образований готовить земельные участки. Кстати, что касается самой Натальи Журовой, которая обратилась к президенту, по итогам консультаций было принято решение, что она дождётся участка на общих основаниях. Предоставлять ей землю без очереди посчитали несправедливым по отношению к другим гражданам, к тем, кто прождал ещё больше», — рассказал представитель регионального штаба ОНФ Владимир Погудин.

Ещё один активист ОНФ, Константин Юденко, также занимающийся этой темой, рассказал RT, что пока о самом уголовном деле у него детальной информации нет. «Насколько я знаю, у следователей вызвал вопросы именно тот факт, что людям дали ту землю, которую вообще не должны были давать. При этом стоит сказать, что про тот же кабель даже сами власти поселения и районные чиновники могли не знать. На карту он не нанесён. Есть проблема в Томском районе и с системой координат — её недавно меняли, поэтому тут возможна элементарная ошибка, а не умысел», — заявил он.

По словам Юденко, жители могли согласиться на переезд ещё и потому, что Богашёво — достаточно престижное место рядом с Томском. В этом плане оно выгодно отличается от вариантов в более отдалённых от областного центра районах.

«Хотя в том же Богашёво есть проблема и с водой, там нужно бурить скважины глубиной минимум 120 м, стоимость каждой — сотни тысяч рублей», — отметил он.