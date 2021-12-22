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Кабан - не лось, лось - не кабан: провокационная лекция прошла в Госдуме

22 декабря 2021, 13:40  •  115 • Политика
В Госдуме лидер ЛДПР Жириновский обратился к подозреваемому в незаконной охоте депутату Валерию Рашкину.
В Госдуме лидер ЛДПР Владимир Жириновский с трибуны парламента обратился к депутату от КПРФ Валерию Рашкину, обвиненному в незаконной охоте на лося.
Лидер фракции Жириновский решил подарить депутату-коммунисту книгу "Все о животных". "Может быть, он прочтёт и полюбит их. И никого убивать не будет", - выступил перед народными избранниками либерал-демократ. Он также полагает, что после прочтения книги у Рашкина "руки не потянутся к ружью".
Соратники Жириновского по партии также развернули плакаты, на которых было написано "Кабан не лось, лось не кабан"; "Рашкин и КПРФ - хватит врать".
В отношении Рашкина глава СК Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело по части 2 статьи 258 УК России ("Незаконная охота"). Рашкин был задержан в Саратовской области с тушей лося в лесу сотрудниками охотхозяйства, депутат признался в незаконной охоте.

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