Кабан - не лось, лось - не кабан: провокационная лекция прошла в Госдуме

В Госдуме лидер ЛДПР Жириновский обратился к подозреваемому в незаконной охоте депутату Валерию Рашкину.

В Госдуме лидер ЛДПР Владимир Жириновский с трибуны парламента обратился к депутату от КПРФ Валерию Рашкину, обвиненному в незаконной охоте на лося.

Лидер фракции Жириновский решил подарить депутату-коммунисту книгу "Все о животных". "Может быть, он прочтёт и полюбит их. И никого убивать не будет", - выступил перед народными избранниками либерал-демократ. Он также полагает, что после прочтения книги у Рашкина "руки не потянутся к ружью".

Соратники Жириновского по партии также развернули плакаты, на которых было написано "Кабан не лось, лось не кабан"; "Рашкин и КПРФ - хватит врать".

В отношении Рашкина глава СК Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело по части 2 статьи 258 УК России ("Незаконная охота"). Рашкин был задержан в Саратовской области с тушей лося в лесу сотрудниками охотхозяйства, депутат признался в незаконной охоте.