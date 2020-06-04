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К Земле летит астероид? Вассерман рассказал, как NASA зарабатывает на таких "пугалках"
04 июня 2020, 19:55 • 66 • Политика
Журналист Анатолий Вассерман рассказал, как NASA зарабатывает на "пугалках" про астероиды, которые якобы летят к Земле и представляют угрозу. По его мнению, учёные космического агентства просто пытаются напомнить о себе и привлечь финансирование. В действительности все траектории движения подобных космических тел изучены, и жителям планеты бояться нечего, считает он.
Журналист Анатолий Вассерман прокомментировал "пугалку" специалистов NASA, которые заявили о грядущем опасном сближении астероида 163348 (2002 NN4) с Землёй.
По оценкам американских учёных, космический объект пролетит на минимальной дистанции от нашей планеты примерно в половину седьмого утра 6 июня.
Они назвали данный астероид потенциально опасным, поскольку траектория его движения пролегает через орбиту Земли.
Вассерман, однако, убеждён, что у жителей планеты совершенно нет поводов для беспокойств в этом отношении. Он подчеркнул, что данный предмет в действительности хорошо изучен. Установлено, что ни один астероид в ближайшие сотни лет не приблизится к Земле настолько, чтобы создать угрозу безопасности, передаёт Nation News.
Заявления NASA между тем - это не более чем просто попытка привлечь дополнительное финансирование, считает журналист.
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