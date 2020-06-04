К Земле летит астероид? Вассерман рассказал, как NASA зарабатывает на таких "пугалках"

Журналист Анатолий Вассерман прокомментировал "пугалку" специалистов NASA, которые заявили о грядущем опасном сближении астероида 163348 (2002 NN4) с Землёй.

По оценкам американских учёных, космический объект пролетит на минимальной дистанции от нашей планеты примерно в половину седьмого утра 6 июня.

Они назвали данный астероид потенциально опасным, поскольку траектория его движения пролегает через орбиту Земли.

Вассерман, однако, убеждён, что у жителей планеты совершенно нет поводов для беспокойств в этом отношении. Он подчеркнул, что данный предмет в действительности хорошо изучен. Установлено, что ни один астероид в ближайшие сотни лет не приблизится к Земле настолько, чтобы создать угрозу безопасности, передаёт Nation News.

Заявления NASA между тем - это не более чем просто попытка привлечь дополнительное финансирование, считает журналист.