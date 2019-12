К загадкам катынского расстрела

Американский историк увидел в Катыни немецкий след

В 1943 году гитлеровская Германия заявила об обнаружении в Катыни останков четырёх тысяч польских офицеров, будто бы расстрелянных НКВД три года назад по тайному распоряжению Политбюро.

По версии Берлина, убитые были военнопленными из лагерей в Козельске, Осташкове и Старобельске. Они попали в заключение после воссоединения Западной Украины и Западной Белоруссии с СССР в 1939 году.

Первые два лагеря находились в Калининской и Смоленской областях РСФСР, третий – в Харьковской области УССР.

В 1944-м специально созданная советская комиссия по расследованию событий в Катыни во главе с хирургом Николаем Бурденко заявила о причастности гитлеровцев к гибели поляков. Польское эмигрантское правительство в Лондоне и страны Запада выводы комиссии Бурденко назвали подтасовкой и приняли немецкую версию событий за единственно верную.

Вопрос «Кто расстрелял поляков в Катыни?» для историков разных стран остаётся дискуссионным. На Западе по этому вопросу царит идеологическое единогласие – поляков убила советская власть. Однако в 2018 году в США вышла книга профессора Монклерского государственного университета (Mointclair State University) Гроувера Фёрра (Grover Furr) «Загадка катынского расстрела. Доказательства и решения» (The Mystery of the Katyn Massacre: The Evidence, The Solution).

Фёрр владеет русским языком и посвятил много лет изучению катынского вопроса. В аннотации к книге говорится: «Эта книга объясняет, почему Сталин и советское правительство не причастны к расстрелу тысяч польских военнопленных в апреле-мае 1940 г.».

Фёрр приводит доказательства. В отчёте Третьего рейха о катынском расстреле (Amtliches Material zum Massenmord von Katyn,1943) значатся фамилии расстрелянных немцами поляков, которые изначально были этапированы в Старобельск и Осташков.

В ноябре 2011 г. польские и украинские археологи обнаружили на Украине во Владимире-Волынском массовое захоронение польских солдат.

Среди расстрелянных – полицейские Юзеф Кулиговский и Людвик Маловейский. По официальной версии, их казнили в Катыни в 1940-м, похоронив под именными табличками на мемориальном комплексе «Медное». Однако из архивных документов известно, что оба поляка были отправлены в распоряжение администрации лагеря в Осташкове. Дальше их следы теряются и вдруг находят их трупы в могиле на Волыни, за тысячу километров от Катыни.

Польский интернет-ресурс ITVL.pl отреагировал на находку статьёй «Людей из катынского списка убивали во Владимире-Волынском?». В докладе о зловещей находке польский археолог Доминика Семиньская отметила: «Казнь произошла не ранее 1941 года». Казнённые лежали штабелями – излюбленный способ захоронения жертв орудовавшими здесь подразделениями обергруппенфюрера СС Фридриха Еккельна, казнённого за военные преступления в 1946 г.

Что важно, 98% гильз, найденных на месте казни, были немецкими, производства 1941 года. Поблизости были обнаружены останки женщин и детей, лежавших в обнимку. Многие из казнённых были евреями. Фёрр делает важное замечание: НКВД никогда не расстреливал матерей и детей, в отличие от нацистов, а наличие на месте казни во Владимире-Волынском и в Катыни сотен гильз германского производства указывает на причастность немцев к этим смертям. Несмотря на это, польские СМИ тут же объявили могилы во Владимире-Волынском делом рук сотрудников НКВД, расстреливавших поляков немецкими патронами. «…Польские военнопленные не были убиты Советами. Они оставались в советском плену, но были захвачены немцами и расстреляны во второй половине 1941 г.», – пишет Гроувер Фёрр.

В немецком отчёте указывается, что на месте расстрела в Катыни обнаружены немецкие гильзы Geco 7.65 D и Geco 7.65 DD производства фирмы Густава Геншова (Gustaw Genschow). Однако ни на одной фотографии не видно заводской маркировки на гильзах, по которой можно идентифицировать производителя и год производства!

Боеприпасы производства фирмы Геншова СССР закупал в 1920-1930 гг. Немцам достаточно было сфотографировать маркировку, чтобы доказать использование в Катыни сотрудниками НКВД немецких патронов, импортированных из Германии в те годы. Фёрр указывает, что сам Геншов на слушаниях Избранного комитета палаты представителей США по проведению расследования фактов, доказательств и обстоятельств Катынского расстрела (US House Select Committee to Conduct an Investigation of the Facts, Evidence and Circumstances of the Katyn Forest Massacre, 1951) сообщил, что на патронах его фирмы ставилась маркировка Geco 7.65 DD и Geco D 7.65 D, но не Geco 7.65 D. Вроде бы мелочи, но выглядит так, будто в фотографии, обработанной с помощью фотошопа, не подтёрты некоторые пиксели. Однако это не помешало американским конгрессменам обвинить в смерти польских офицеров Советский Союз.

В немецком отчёте упоминается некий офицер Владислав Чернушевич, как расстрелянный в Осташкове. В книге польского исследователя Енджея Тухольского Mord w Katyniu. Kozielsk, Ostaszkow, Starobielsk. Lista ofiar («Убийство в Катыни. Козельск, Осташков, Старобельск. Список жертв», Варшава, 1991) некто Чернушевич Владислав с той же датой рождения указан уже как узник Козельска… Фёрр уточняет: человек с такой фамилией был узником Старобельска, но не Осташкова, не Козельска. А узников Старобельска, согласно официальной версии Варшавы, расстреливали в Пятихатках под Харьковом, но никак не в Катыни. Списки Тухольского – подделка.

Историкам не удалось разыскать в архивах распоряжения советских властей о расстреле поляков в Катыни. Есть только списки-предписания об их переводе в Калинин, что вовсе не означает смертной казни. Далее следы пленных теряются. Варшава настаивает, что данные списки следует считать поимённым указателем казнённых поляков. Случай с Кулиговским и Маловейским показывает несостоятельность подобного мнения.

А как быть с тем фактом, что многие «жертвы» Катыни спокойно дожили до старости – профессор-юрист Ремигиуш Бежанек, журналист Францишек Бернацкий или, скажем, отец председателя Национального совета Швейцарии Мариан Яняк?

«Неопровержимые доказательства, которые мы имеем после изучения немецкого отчёта [о расстреле в Катыни] , это немецкие гильзы на месте расстрела, лагерные бирки из Осташкова и трупы военнопленных, сидевших в Осташкове и Старобельске, но найденные [почему-то] в Катыни»,

– пишет Гроувер Фёрр.

Он упрекает западных историков в пренебрежении выводами комиссии Бурденко. В частности, Фёрр указывает на факт обнаружения в могилах польских офицеров писем, датированных после мая 1940 г., когда произошла казнь. К примеру, на письме Томашу Зыгоню (Tomasz Zygoń) стоит дата 12 сентября 1940 года. Если Зыгоня расстреляли в мае, как к нему попало письмо в сентябре?

Монумент жертвам Катыни в Джерси-Сити (США)

Подчеркнём, что книга Фёрра – не первая на Западе, обоснованно подвергающая сомнению версию, не имеющую общего с действительными событиями. В 1988 году в Лондоне вышло исследование польского историка Ромуальда Свёнтека (Romuald Świątek) «Катынский лес» (The Katyn Forest / Romuald Swiatek, London Panda Press, 1988). Автор просидел в советских лагерях с 1950 по 1956 г., и пленные немецкие офицеры рассказывали ему, что поляков в Катыни расстреляли гитлеровцы. Свёнтек уверен: Катынь – немецкая провокация, которая была организована с целью поколебать советско-польский антигитлеровский союз. Это более чем вероятно – про Катынь немцы объявили в 1943 г., как раз когда польская Армия Людова при поддержке СССР готовилась к боям за Польшу.