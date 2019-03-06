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К вторжению готовы: Стало известно, чем ответит Россия на военные провокации НАТО - СМИ

06 марта 2019, 02:54  •  84 • В мире
Военные суда Североатлантического альянса всё чаще заглядывают в Чёрное море. Натовские беспилотники тоже "наглеют и утюжат пространство всё ближе к границе с Россией". Чем ответит страна в случае западной военной агрессии, выяснили журналисты РИА ФАН.
По данным СМИ, натовские корабли готовятся ни много ни мало к самой настоящей "минной войне", которая развернётся в черноморской акватории. При этом НАТО беспрерывно наблюдает за российскими военными силами, базирующимися в районе Крыма. Впрочем, по данным РИА ФАН, России есть чем ответить, если морские силы НАТО решатся на военное вторжение.
Прежде всего это войска Южного военного округа (в него входит в том числе Краснознамённый Черноморский флот). Эти силы способны дать отпор любому врагу, осмелившемуся войти в воды Чёрного моря. Для нивелирования угрозы надводных целей Россия располагает береговыми РК "Бастион" и "Бал". Первый ракетный комплекс новейшего четвёртого поколения оборудован ракетами "Оникс". Второй, "Бал", более мобилен и к тому же на сто процентов автономен. Скорость запуска ракет Х-35, Х-35Э или Х-35УЭ, которых в полном залпе 32 единицы, ошеломляет: этот РК способен выстреливать ими через каждые 3 секунды! Снаряды способны поражать цель на расстоянии до 260 км.
Противостоять натовским военным судам будет и авиация. Прежде всего задействуют многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М и истребители-бомбардировщики Су-34. Первый истребитель может успешно уничтожать цели как в воздухе, так и на земле.
Естественно, не обойтись без подлодок. Флот в последние несколько лет был доукомплектован шестью подводными лодками, тремя сторожевыми кораблями, двумя малыми ракетными кораблями и пр. Некоторые из них уже показали, на что способны, во время военной операции в Сирии. РК "Калибр-ПЛ" успешно уничтожали укреплённые командные пункты, прочие замаскированные и защищённые объекты боевиков.

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