К встрече вопрос: с какими инициативами фракции выйдут к Мишустину

Поддержка населения и бизнеса, снижение цен на энергоносители, ускоренное замещение импорта, создание министерства гражданской авиации и фармацевтического агентства. Как выяснили «Известия», эти и другие темы фракции Госдумы намерены затронуть на встречах с Михаилом Мишустиным накануне отчета правительства, запланированного на 7 апреля. Первыми партиями, с которыми уже в эту пятницу, 25 марта, встретится премьер, станут ЛДПР и «Новые люди». Эксперты отмечают, что кабмину приходится работать в экстремальном режиме, но с появляющимися вызовами эта команда справляется, так как ситуация и в экономике, и в других сферах могла быть гораздо хуже.

Отчет о будущем

По информации «Известий», Госдума начала активную подготовку к отчету правительства, запланированному на 7 апреля. Впервые этому событию будет уделен целый день, во время которого не будут рассматривать никаких других вопросов. А с 25 марта Михаил Мишустин начнет проводить встречи с парламентскими фракциями.

— Наша встреча с председателем правительства пройдет сегодня. На ней, как и на самом отчете, будет затронута необходимость принятия первоочередных мер в непростое для страны экономическое время. Нам необходимо поддержать покупательную способность, обеспечить стабильность рубля, развитие экономики, сельского хозяйства, ускорить работу по импортозамещению, — сообщил «Известиям» зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

По его словам, из-за возникших в стране проблем с перелетами фракция предлагает правительству воссоздать министерство гражданской авиации. Кроме того, либерал-демократы считают важным появление в России такой структуры, как фармацевтическое агентство — оно могло бы заниматься вопросами регулирования лекарственного рынка.

— Сегодня в России уже есть дефицит некоторых детских лекарств, а также препаратов по стабилизации давления. Это недопустимо, — уверен депутат.

Как сообщил «Известиям» вице-спикер ГД, зампред фракции «Новые люди» Владислав Даванков, партия ждет от кабмина не только отчетов, но и видение того, как он планирует противостоять объявленной России экономической войне.

— Запад объявил, что его цель — уничтожение российской экономики. Но пока чиновники реагируют на это, просто как на очередной кризис. Наша партия в первые же дни предложила программу внутренней экономической экспансии, которую мы назвали «новый НЭП» — это более 70 предложений, — отметил депутат.

По его словам, фракция собирается потребовать от Минфина проработать предложения по снижению ставки НДС и страховых взносов, поскольку это затормозит рост цен и сохранит рабочие места.

— Также необходимо дать льготные кредиты или субсидии промышленности и торговле. Но дать деньги нужно не крупному бизнесу, тем самым плодя монополистов, а поддержать крепких середняков в основных рыночных сегментах, — уверен парламентарий.

В других фракциях точной даты встречи не назвали. Источник в «Единой России» сообщил «Известиям», что их фракция планирует провести общение с главой кабмина 4 апреля, но всё может измениться. Официально в партии сообщили, что единороссы уже во всю ведут работу с правительством на уровне профильных комитетов и министерств. В минувший четверг Госдуму посетили глава Минтруда Антон Котяков и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

— Главный акцент в этом отчете будет сделан на мерах по противодействию санкциям. Мы будем больше спрашивать правительство о будущем, а не том, что им уже сделано за прошлый год, хотя это и отчет. Поэтому приоритетами в наших вопросах станут темы поддержки экономики, малого и среднего бизнеса, а также населения, — пояснил «Известиям» зампред фракции «Единой России» Адальби Шхагошев.

По его словам, также важной отдельной темой станет импортозамещение, скорость которого должна быть равна последствиям санкций. Кроме того, единороссы намерены затронуть вопрос помощи государства отдельным отраслям экономики, например общепиту.

Первый зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов сообщил «Известиям», что она проведет встречу с Михаилом Мишустиным в ближайшее время. По его словам, партия уже подготовила несколько десятков инициатив, поддержку которых рассчитывает найти в правительстве.

— В первую очередь нас будут волновать вопросы импортозамещения, продукции, которая сегодня стала дефицитом, но очень нужна гражданам. Кроме того, это вопросы трудоустройства, социальной защиты населения, достойных пособий и зарплат, — пояснил парламентарий.

По его мнению, для того чтобы цены не росли, необходимо снизить стоимость газа и других энергоносителей.

— Так получилось, что теперь в больших объемах они будут оставаться в России. Значит, тут их нужно продавать и не по прежним ценам. Если правительство этого делать не будет, то как можно спрашивать о снижении цен с аграриев, промышленников, которые будут заниматься импортозамещением? — заявил справоросс.

В КПРФ «Известиям» сказали, что представят свои вопросы правительству на встрече с ним.

Уйти от обвалов

Глава АПЭК Дмитрий Орлов в разговоре с «Известиями» отметил, что правительству сегодня из-за санкций приходится работать в экстремальном режиме.

— В целом кабинету Мишустина удается решать оперативные проблемы в самых разных областях: компенсации социально незащищенным слоям, мобилизация системы здравоохранения, привлечение и защита инвестиций. Вызовы, стоящие перед правительством, масштабные и жесткие. Эти вызовы требуют принять и реализовать целый ряд стратегических решений, — считает эксперт.

По его словам, в том числе необходимо не допустить резкого спада производства, обвала уровня жизни, гарантировать стабильность торговли и товарных рынков, а также резко ускорить импортозамещение, обеспечить нормальную логистику, работу транспорта и коммуникаций.

— Основа, содержательный стержень долгосрочных решений, которые необходимо принимать, — обеспечение устойчивости национальной экономики, — пояснил Дмитрий Орлов.

Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев также считает, что правительство сегодня успешно справляется с поставленными перед ним задачами.

— Вызовы, которые возникли из-за санкций для команды Мишустина, как и для многих из нас, оказались неожиданными. Хотя правительство, на мой взгляд, оказалось к ним готово. То есть с точки зрения последствий для экономики и граждан всё могло быть гораздо хуже, — заявил «Известиям» эксперт.

По его словам, хотя тема импортозамещения звучит уже последние восемь лет, именно при этом составе правительства данный процесс получил ускорение. Константин Калачев отметил высокую эффективность нынешнего кабмина, который сегодня вынужден работать в круглосуточном режиме как антикризисный менеджер. В ситуации неопределенности и новых угроз делается всё возможное, чтобы экономика страны функционировала, а население не оказалось без работы, подчеркнул эксперт.