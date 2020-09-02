К возобновлению авиасообщения с Россией готова ещё одна страна: На этот раз из ЕС

Власти Польши скорректировали список государств, авиасообщение с которыми находится под запретом в связи с коронавирусом.

Соответствующий указ 31 августа выпустил Совет министров страны. Из перечня пропала Россия. Таким образом, Польша сможет вновь принимать рейсы из РФ.

Срок действия нового распоряжения пока ограничен промежутком с 2 по 15 сентября. При этом в польском списке "нежелательных" стран остаются ещё 44 государства. Среди них Испания, Израиль, США, Мексика, Армения и ряд других.

Напомним, Россия временно отменила все международные перелёты в связи с ситуацией с коронавирусом 27 марта.

В настоящее время с некоторыми странами авиасообщение уже восстановлено. В частности, с Турцией, Танзанией, Великобританией, Швейцарией. Тем не менее въезд в ЕС для российских туристов пока по-прежнему остаётся недоступен.