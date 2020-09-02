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К возобновлению авиасообщения с Россией готова ещё одна страна: На этот раз из ЕС
02 сентября 2020, 13:35 • 120 • В мире
К возобновлению авиаперелётов с Россией готова ещё одна страна. На этот раз из ЕС. Речь идёт о Польше. Местные власти убрали РФ из списка государств, авиасообщение с которыми находится под запретом в связи с коронавирусом. В этом перечне пока остаются 44 страны.
Власти Польши скорректировали список государств, авиасообщение с которыми находится под запретом в связи с коронавирусом.
Соответствующий указ 31 августа выпустил Совет министров страны. Из перечня пропала Россия. Таким образом, Польша сможет вновь принимать рейсы из РФ.
Срок действия нового распоряжения пока ограничен промежутком с 2 по 15 сентября. При этом в польском списке "нежелательных" стран остаются ещё 44 государства. Среди них Испания, Израиль, США, Мексика, Армения и ряд других.
Напомним, Россия временно отменила все международные перелёты в связи с ситуацией с коронавирусом 27 марта.
В настоящее время с некоторыми странами авиасообщение уже восстановлено. В частности, с Турцией, Танзанией, Великобританией, Швейцарией. Тем не менее въезд в ЕС для российских туристов пока по-прежнему остаётся недоступен.
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