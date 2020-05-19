|
К ВОЗ всё больше вопросов из-за пандемии коронавируса. Организация рискует потерять спонсоров
19 мая 2020, 13:55 • 21 • Политика
Президент США Дональд Трамп продолжает давить на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), настаивая, что пандемия коронавируса - следствие их осечки. На этот раз президент США перешёл к угрозам и шантажу. Глава Белого дома предъявил организации недвусмысленный ультиматум, пригрозив лишить её американских денег.
На выполнение требований Штатов Трамп дал ВОЗ месяц - 30 дней. В противном случае США прекратят финансировать организацию, да и о членстве в ВОЗ призадумаются.
Соответствующее письмо с ультимативными требованиями президент США направил директору организации Тедросу Аданому Гебрейесусу и обнародовал у себя в Twitter.
Незадолго до этого глава Белого дома буквально обрушился с критикой на орган здравоохранения ООН, назвав его "марионеткой Китая". Дерзкое заявление Трампа прозвучало всего через несколько часов после того, как США обвинили ВОЗ в том, что организация якобы позволила COVID-19 "выйти из-под контроля" ценой "многих жизней".
В частности, министр здравоохранения США Алекс Азар заявил, что ВОЗ, мол, не смогла получить информацию, которая нужна миру.
К слову, вопросы к ВОЗ есть не только у президента США. Ранее 120 стран мира выразили уверенность, что происхождение коронавируса требует тщательного расследования. А во Всемирном Русском Народном Соборе (ВРНС) заявили, что деятельность ВОЗ примечательна уже хотя бы потому, что финансирует её частный Фонд Билла и Мелинды Гейтс. При этом организация влияет на суверенные решения стран мира. Представители ВРНС направили заявления с просьбой о проведении расследования причин пандемии в Генпрокуратуру, СКР и ФСБ.
21
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 мая 2020, 04:55
|
17 мая 2020, 23:55
|
16 мая 2020, 21:55
|
17 мая 2020, 00:55
|
14 мая 2020, 14:20
|
18 мая 2020, 07:50
|
17 мая 2020, 08:55