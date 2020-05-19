К ВОЗ всё больше вопросов из-за пандемии коронавируса. Организация рискует потерять спонсоров

На выполнение требований Штатов Трамп дал ВОЗ месяц - 30 дней. В противном случае США прекратят финансировать организацию, да и о членстве в ВОЗ призадумаются.

Соответствующее письмо с ультимативными требованиями президент США направил директору организации Тедросу Аданому Гебрейесусу и обнародовал у себя в Twitter.

Незадолго до этого глава Белого дома буквально обрушился с критикой на орган здравоохранения ООН, назвав его "марионеткой Китая". Дерзкое заявление Трампа прозвучало всего через несколько часов после того, как США обвинили ВОЗ в том, что организация якобы позволила COVID-19 "выйти из-под контроля" ценой "многих жизней".

В частности, министр здравоохранения США Алекс Азар заявил, что ВОЗ, мол, не смогла получить информацию, которая нужна миру.

К слову, вопросы к ВОЗ есть не только у президента США. Ранее 120 стран мира выразили уверенность, что происхождение коронавируса требует тщательного расследования. А во Всемирном Русском Народном Соборе (ВРНС) заявили, что деятельность ВОЗ примечательна уже хотя бы потому, что финансирует её частный Фонд Билла и Мелинды Гейтс. При этом организация влияет на суверенные решения стран мира. Представители ВРНС направили заявления с просьбой о проведении расследования причин пандемии в Генпрокуратуру, СКР и ФСБ.