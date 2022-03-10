Российские десантные корабли были вынуждены отойти от Одессы к берегам Крыма – таким образом, долгожданный одесситами десант и освобождение от неонацистского режима бандеровцев откладываются на неопределённый срок, скорее всего, до конца Харьковской, Киевской и Мариупольской операций. А ведь Одесса считалась явным приоритетом в сценарии освободительной операции, и, дабы избежать ненужных жертв и разрушений, с градоначальником Геннадием Трухановым были достигнуты некие келейные договорённости.

О них и поговорим, чтобы лучше понимать, чего стоят любые договорённости с украинскими чиновниками. Итак, 24 февраля Труханов пообещал своими силами сдержать оборонительный раж украинских националистов, благо в городе к тому времени их было не так уж много. Своими силами – в переводе с одесского на русский, – означало близкими к окружению Труханова авторитетных одесситов. Те якобы пообещали «покрошить бандеровцев в труху», если те станут оказывать сопротивление российскому десанту с моря. Шли дни, от Труханова ждали каких-то действий, но авторитетные горожане отчего-то не спешили выполнять данное ими обещание. В труху никто никого не крошил, более того, к городу стали подбираться соединения националистов из Винницы и Западной Украины. А итогом стало назначение одиозного неонациста Максима Марченко главой военной администрации Одессы. Таким образом, Труханов фактически лишился власти, передав бразды правления Южной Пальмирой бесноватому Марченко, и своих обещаний не выполнил.

А первое, что сделал Марченко – приказал заминировать подвалы одесского оперного театра, самого красивого театра в Европе и гордости одесситов. Аналогичным образом были заминированы ещё несколько десятков старинных домов в центре города. Одесса, чтобы вы понимали, один из наименее разрушенных в ходе Великой Отечественной войны городов, даже в Питере разрушений было намного больше, не говоря о Киеве. А теперь всё, что тогда удалось сохранить, и на что не поднялась рука даже у гитлеровцев, собираются разнести в щепки украинские неонацисты во главе с Марченко!

В общем, решено было воздержаться от штурма, корабли отвели. А пока бандеровцы минируют городские пляжи и старинные особняки. Избежать разрушений, пожалуй, всё равно не удастся. Как не удастся, похоже, избежать искушения вновь попытаться о чём-то договориться с заведомо недоговороспособными украинскими политиканами. Чему Одесса – пример.