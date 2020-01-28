К вопросу о роли Сталина. Изучать нужно эпоху, а не клеймить! • 83 • Аналитика

75-я годовщина Победы над гитлеровской Германии ставит в центр внимания вопрос о роли руководителя СССР Иосифа Сталина. Ревизионисты всех мастей во главе с польскими деятелями, вернувшимися к своему старому «пилсудскому» курсу, стремятся переписать историю Второй мировой войны, унизить и оболгать Сталина и СССР, причём прибегают к аргументации Гитлера против Сталина и СССР. Это нисколько их не смущает, они думают, что уравнивают Гитлера и Сталина в ответственности и в «тоталитарности», в то время как на самом деле приравнивают себя к Гитлеру!



Однако и в России одни поют Сталину «дифирамбы», а другие поносят его последними словами вслед за западными экспертами и русофобами. Сам Сталин, можно сказать, высказался об этих «уклонах» в приписываемом ему анекдоте: «Оба хуже!» Он общался на равных с Черчиллем и Рузвельтом, они в годы войны Сталина уважали, а не обвиняли в «тоталитаризме», или они тогда лгали?







Революционная эпоха

Говоря о Сталине, надо помнить, что до своей революционной деятельности он получил хорошее для своего времени образование в духовной семинарии, правда, не сдал выпускные экзамены, но знания-то получил и переспорил Троцкого в «богословских» вопросах. Отсюда и его ораторские способности.



Сталин был революционером и жил в революционную эпоху: «Жестокий век – жестокие сердца!» Наши гуманисты, включая даже Познера, этого не знают, неграмотные? Поэтому сравнивают «диктатора» с вершинами своего диванного гуманизма? Кем бы они были в его жестокий век?



Наши «гуманисты» сравнивают интернационалиста Сталина с ультранационалистом Гитлером и при этом говорят о своей «объективности»! «Они же диктаторы!» Да, но разные, а совсем не одинаковые. Сталина можно сравнивать с Робеспьером, Дантоном, Наполеоном, другими «левыми» деятелями и диктаторами – вот его «диктаторский» революционный исторический ряд.



Они забыли, что СССР был провозглашён «диктатурой пролетариата», согласно коммунистической теории большого европейского учёного Карла Маркса, или неграмотные? К основоположнику коммунизма и автору «Капитала» претензий по поводу обоснования «диктатуры пролетариата» у них нет. Может быть, нам поднять вопрос об ответственности Европы за распространение идеологии «диктатуры пролетариата»?



В начале ХХ века Европа – рабовладелец мира

В это время в Европе – сплошь диктаторы и демократии-колонизаторы. Все ведущие западные страны были в этот период колониальными «демократиями», то есть странами-рабовладельцами, мы этого не знаем, неграмотные? Или рабовладелец лучше диктатора?



Пакт Молотова – Риббентропа вытащили из контекста тех лет как обвинительный приговор, он, видите ли, секретные протоколы содержит по разделу Польши, как негуманно! Того, что в то время это была норма, мы не знаем, неграмотные?



Польша Пилсудского заключила с Гитлером свой «пакт» первая, в 1934 году, а потом и все «демократии» Европы подключились, хотя «Майн кампф» был написан Гитлером в 1933 году, они его не читали, неграмотные? Или с нетерпением ждали, когда же Гитлер начнёт анонсированный им «поход на Восток»?



Сталину и всем политикам в Европе было понятно, что Гитлер решил напасть на Польшу, когда предлагал СССР подписать пакт о ненападении в августе 1939 года. И что же, СССР должен был защищать враждебную ему «пилсудскую» Польшу? Страну, которая сама вынашивала планы «похода на Восток»? Или молча дать Гитлеру сразу выйти на свои границы?



Англия подписала тогда военный договор с Польшей, а СССР в военном союзе было отказано. Англия предала Польшу, СССР поступил в интересах своей безопасности, подписав пакт о ненападении с Германией. С Польшей поступили так же, как она перед этим поступила с Чехословакией, поделив её вместе с Гитлером. Не рой яму другому! Такие были те времена!



Кстати, началом Второй мировой войны в Европе можно с полным основанием считать захват Гитлером и Польшей Чехословакии. Это будет адекватный ответ на польские и другие европейские инсинуации.



Победителей не судят

Сталин – победитель, под его личным руководством СССР и Красная армия разгромили Гитлера, в то время как все европейские «демократии» легли под Гитлера, работали на него и даже воевали за него, кроме Англии.







Сегодня эту победу СССР над Гитлером потомки его пособников пытаются у нас украсть, приравнивая Сталина к Гитлеру, победителя к побеждённому врагу. И Нюрнбергский трибунал им совесть не жжёт! Они забывают исторический постулат: «Победителей не судят!» Потому что история всё равно осудит таких псевдоисториков.



Эпоху Сталина нужно изучать, а не восхвалять или клеймить. И уважать её трагедии и победы. Другой истории у нас не будет, а от осмысления этой революционной и военной стихии, глядишь, польза какая выйдет. 75-я годовщина Победы над гитлеровской Германии ставит в центр внимания вопрос о роли руководителя СССР Иосифа Сталина. Ревизионисты всех мастей во главе с польскими деятелями, вернувшимися к своему старому «пилсудскому» курсу, стремятся переписать историю Второй мировой войны, унизить и оболгать Сталина и СССР, причём прибегают к аргументации Гитлера против Сталина и СССР. Это нисколько их не смущает, они думают, что уравнивают Гитлера и Сталина в ответственности и в «тоталитарности», в то время как на самом деле приравнивают себя к Гитлеру!Однако и в России одни поют Сталину «дифирамбы», а другие поносят его последними словами вслед за западными экспертами и русофобами. Сам Сталин, можно сказать, высказался об этих «уклонах» в приписываемом ему анекдоте: «Оба хуже!» Он общался на равных с Черчиллем и Рузвельтом, они в годы войны Сталина уважали, а не обвиняли в «тоталитаризме», или они тогда лгали?Говоря о Сталине, надо помнить, что до своей революционной деятельности он получил хорошее для своего времени образование в духовной семинарии, правда, не сдал выпускные экзамены, но знания-то получил и переспорил Троцкого в «богословских» вопросах. Отсюда и его ораторские способности.Сталин был революционером и жил в революционную эпоху: «Жестокий век – жестокие сердца!» Наши гуманисты, включая даже Познера, этого не знают, неграмотные? Поэтому сравнивают «диктатора» с вершинами своего диванного гуманизма? Кем бы они были в его жестокий век?Наши «гуманисты» сравнивают интернационалиста Сталина с ультранационалистом Гитлером и при этом говорят о своей «объективности»! «Они же диктаторы!» Да, но разные, а совсем не одинаковые. Сталина можно сравнивать с Робеспьером, Дантоном, Наполеоном, другими «левыми» деятелями и диктаторами – вот его «диктаторский» революционный исторический ряд.Они забыли, что СССР был провозглашён «диктатурой пролетариата», согласно коммунистической теории большого европейского учёного Карла Маркса, или неграмотные? К основоположнику коммунизма и автору «Капитала» претензий по поводу обоснования «диктатуры пролетариата» у них нет. Может быть, нам поднять вопрос об ответственности Европы за распространение идеологии «диктатуры пролетариата»?В это время в Европе – сплошь диктаторы и демократии-колонизаторы. Все ведущие западные страны были в этот период колониальными «демократиями», то есть странами-рабовладельцами, мы этого не знаем, неграмотные? Или рабовладелец лучше диктатора?Пакт Молотова – Риббентропа вытащили из контекста тех лет как обвинительный приговор, он, видите ли, секретные протоколы содержит по разделу Польши, как негуманно! Того, что в то время это была норма, мы не знаем, неграмотные?Польша Пилсудского заключила с Гитлером свой «пакт» первая, в 1934 году, а потом и все «демократии» Европы подключились, хотя «Майн кампф» был написан Гитлером в 1933 году, они его не читали, неграмотные? Или с нетерпением ждали, когда же Гитлер начнёт анонсированный им «поход на Восток»?Сталину и всем политикам в Европе было понятно, что Гитлер решил напасть на Польшу, когда предлагал СССР подписать пакт о ненападении в августе 1939 года. И что же, СССР должен был защищать враждебную ему «пилсудскую» Польшу? Страну, которая сама вынашивала планы «похода на Восток»? Или молча дать Гитлеру сразу выйти на свои границы?Англия подписала тогда военный договор с Польшей, а СССР в военном союзе было отказано. Англия предала Польшу, СССР поступил в интересах своей безопасности, подписав пакт о ненападении с Германией. С Польшей поступили так же, как она перед этим поступила с Чехословакией, поделив её вместе с Гитлером. Не рой яму другому! Такие были те времена!Кстати, началом Второй мировой войны в Европе можно с полным основанием считать захват Гитлером и Польшей Чехословакии. Это будет адекватный ответ на польские и другие европейские инсинуации.Сталин – победитель, под его личным руководством СССР и Красная армия разгромили Гитлера, в то время как все европейские «демократии» легли под Гитлера, работали на него и даже воевали за него, кроме Англии.Сегодня эту победу СССР над Гитлером потомки его пособников пытаются у нас украсть, приравнивая Сталина к Гитлеру, победителя к побеждённому врагу. И Нюрнбергский трибунал им совесть не жжёт! Они забывают исторический постулат: «Победителей не судят!» Потому что история всё равно осудит таких псевдоисториков.Эпоху Сталина нужно изучать, а не восхвалять или клеймить. И уважать её трагедии и победы. Другой истории у нас не будет, а от осмысления этой революционной и военной стихии, глядишь, польза какая выйдет. Виктор Каменев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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