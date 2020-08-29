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К вооружённому нападению на микроавтобус ОПЗЖ причастны около 50 радикалов

29 августа 2020, 07:50  •  254 • Украина

К вооружённому нападению на автобус организации от «Оппозиционной платформы — За Жизнь» «Патриоты — За жизнь» в Харьковской области причастны 49 фигурантов. 14 задержанным уже объявлено о подозрении в хулиганстве и покушении на убийство.

Об этом сегодня, 28 августа, проинформировал заместитель начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Чиж.

«На данный момент уже четырнадцатому объявлено о подозрении, фактически всем. И сейчас готовим ходатайства об избрании меры пресечения», — сообщил он.


По словам Чижа, задержанным инкриминируются преступления по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 15 п. 1,7,12 ч.2 ст. 115 (покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

«Будем просить круглосуточный арест без всяких там (залогов — ред.) содержание под стражей. Это серьёзное преступление. И тут такая у нас позиция жёсткая. Как определится суд? Ну, у нас по-разному бывает», — добавил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Валерий Сокуренко.

Он добавил, что у задержанных были изъяты травматические пистолеты и газовые баллончики.

Чиж добавил, что на месте происшествия были обнаружены 16 гильз, газовый пистолет, магазин с патронами, складной нож, газовые баллончики, документы, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

По словам замначальника областной полиции, все задержанные отказываются от дачи показаний.

Среди задержанных не только жители Харькова и области, но и люди из Днепра, Полтавы и других городов. Как заявил Сокуренко, установлены все автомобили, которыми пользовались преступники во время совершения нападения.

Также правоохранители установили ещё 35 человек замешанных в преступлении. Пятеро из них уже задержаны.

«Была проведена радиоразведка и на эту минуту у нас есть фамилии, есть адреса и телефоны ещё 35 граждан, которые имеют к этому отношение», — сказал Сокуренко.

Начальник ГУНП Валерий Сокуренко сообщил во время брифинга, что у пострадавших в результате нападения имеются огнестрельные ранения.

«В результате происшествия в больницу доставили четырёх пострадавших. У 35-летнего харьковчанина медики констатировали сотрясение головного мозга, у мужчин 52 и 38 лет — огнестрельное ранение плеча, 36-летний пострадавший получил огнестрельное ранение ноги», — рассказал Сокуренко.

Глава полиции Харьковской области добавил, что нападение произошло в результате «конфликта между двумя радикальными силами». При этом уклонился от ответа на вопросы, были ли нападавшие представителями «Национального корпуса», и что стало причиной конфликта.

Напомним, 27 августа, около семи вечера на трассе вблизи Люботина на Харьковщине расстреляли микроавтобус, в котором ехали члены организации «Патриоты — за жизнь». Нардеп Кива обвинил в разбойном нападении бойцов «Нацкорпуса» и «Азова».

«Национальный корпус» отрицает причастность своих активистов к обстрелу микроавтобуса «Патриоты – За жизнь» на трассе «Киев—Харьков».




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