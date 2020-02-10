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К вам Помпео с визитом. О стычках на национальной почве в Казахстане

10 февраля 2020, 22:39  •  105 • Аналитика

В прошлую пятницу трагические события произошли на юге Казахстана, в Курдайском районе Джамбульской области. В результате массовых беспорядков здесь погибли 11 человек, сожжено 30 частных домов, 15 объектов торговли, 23 автомобиля, арестовано 47 человек, 12 тысяч человек (в основном – женщины и дети) спаслись бегством в соседней Киргизии.


Кровавая драма в сёлах казахстанских дунган


Село Масанчи, где произошла трагедия, считается неофициальной столицей среднеазиатских дунган. В Казахстане и Киргизии их не так много – примерно 40 и 55 тысяч соответственно. Основная часть этноса (около 10 млн. человек) живёт в приграничных районах соседней КНР, говорит на китайском языке и отличается от титульной нации Китая тем, что много веков исповедует ислам.



Казахи к дунганам всегда относились с известной степенью недоверия, считая их китайцами. В новом веке напряжение между этносами усилилось. Дело в том, что дунгане лучше приспособились к современным экономическим трудностям.

Они крепко осели на земле, благодатной и дефицитной, между прочим, в этом перенаселённом районе Казахстана. Кроме того, местные дунгане установили достаточно прочные связи со своими китайскими соплеменниками. За счёт них взяли под свой контроль «барахолку» Алма-Аты.

Кстати, после бойни в Масанчи и соседних с ним сёлах разгорячённая толпа этнических казахов собралась было ехать громить алма-атинскую барахолку, но управляющие процессом люди не дали этого сделать.

Власти по-разному трактуют начало конфликта. В одном случае говорят, что он начался между патрульным экипажем и местным водителем, скрывшимся от погони во дворе дома. Семья нарушителя встретила полицейских агрессивно и забросала камнями. После этого в Масанчи прибыли примерно 300 казахов, которые и учинили погром.

По другой версии, конфликт начался из-за бытового инцидента, в котором пострадал 80-летний аксакал. Его пришлось оперативно доставить в больницу Алма-Аты при помощи санитарной авиации. Казахи решили наказать дунган. Бытовой конфликт перерос в межэтнический. По данным МВД, в нём приняли участие порядка тысячи человек.

Откуда пошла синофобия


Однако есть у конфликта и политическая база. В своё время президент Нурсултан Назарбаев открыл страну для китайского бизнеса. Китайцы охотно приехали в Казахстан, прокредитовали его проекты, но исполнять их взялись сами. Фирмы КНР завезли своих рабочих, установили им более высокую оплату, чем местным. На этой почве стали периодически возникать драки, сообщения о которых быстро разносились по всему Казахстану.

Трудовые конфликты в китайских фирмах легли на благодатную почву национальной самоидентификации. Власти республики решили затащить на себя одеяло истории, будто Казахстан прямой и основной наследник «Золотой орды». Попутно взгрели градус национализма. Отсюда проросла в республике синофобия, которую уже никто особо и не скрывает.

Нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попытался балансировать на этих настроениях. С одной стороны, он потребовал, чтобы иностранцы и местные рабочие получали равную зарплату. С другой – подыграл оппозиционным националистам, заявив, что «несогласие необязательно деструктивно».

К нам приехал, к нам приехал... Майк Помпео дорогой


Вот на таком эмоциональном фоне нации в Казахстан приехал госсекретарь США Майк Помпео. Заокеанский гость не скрывал цели своего визита: вбить как можно больший клин в отношения между Нур-Султаном и Пекином. Как водится у американцев, Помпео помимо руководителей страны встретился «с общественностью».

В данном случае это были этнические казахи из Китая, родственники которых якобы находятся в «лагерях политического перевоспитания» в Синьцзяне. На пресс-конференции с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди Помпео призвал власти республики «предоставить убежище тем, кто хочет бежать из Китая».

На других встречах американский гость нажимал на то, что китайские инвестиции в долгосрочной перспективе вредят развитию Казахстана, так как «оборачиваются издержками в отношении суверенитета». В противовес Китаю Помпео выставлял Америку. Он уверял, «наилучшие результаты получаются, когда страны вступают в партнерство с американскими компаниями».



Подобно Трампу госсекретарь взахлёб хвалил Соединённые Штаты: «Вы получаете честные сделки. Получаете новые рабочие места. Получаете транспарентные контракты. Получаете компании, которые заботятся об окружающей среде, и непревзойденную приверженность к качественной работе».

В Нур-Султане было ещё много подобной риторики. Хозяева к ней отнеслись сдержанно. Ссориться с соседями им совсем не хотелось. Иное дело – оппозиция. В последние полгода она пополнилась выбитыми из властной элиты мощными фигурами и даже целыми кланами. Токаев заменил их на «молодую оксфордскую поросль», говорящую на английском лучше, чем на казахском. Пусть и без опыта работы и жизни, зато всецело погружённую в западные ценности.

Старые кадры без боя уходить не захотели. Они сделали реверанс Помпео и продемонстрировали свою силу Токаеву, затеяв погром китайского этноса в Казахстане. Сейчас власть взяла ситуацию под контроль. Зовёт дунган из Киргизии обратно домой. Убеждает общество, что в Масанчи был всего лишь бытовой конфликт.

Кто-то этому верит, кто-то – нет. О националистических настроениях местных казахов речь не идёт вовсе. А значит, эта зараза может снова проявить себя погромами. Ведь уже не скроешь, что в Казахстане появились люди, заинтересованные в такой политике. После визита госсекретаря Помпео им есть теперь на кого опереться.
Геннадий Грановский

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