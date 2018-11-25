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К украинским кораблям идет подкрепление — ФСБ

25 ноября 2018, 17:39  •  174 • Политика
ФСБ сообщила о выдвинувшемся к украинским кораблям подкреплении.
Стало известно о том, что к украинским кораблям, которые нарушили границу, идет подкрепление. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ. В частности, сообщается, что суда ВМС Украины следуют в направлении Керченского пролива на предельной скорости.
Погранслужбой ФСБ России зафиксировано выдвижение из порта Бердянск двух бронированных артиллерийских судов класса "Гюрза". В настоящий момент они на предельной скорости следуют в направлении Керченского пролива в район провокации, цитирует сообщение RT.

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