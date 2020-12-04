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К Трампу выстроилась очередь за помилованием: Сноуден призвал начать с основателя WikiLeaks Ассанжа

04 декабря 2020, 22:10  •  123 • Политика
Сноуден обратился к Трампу с просьбой о помиловании Ассанжа после новостей о том, что уходящий президент США обсуждает помилование своих приближённых.
Бывший агент спецслужб США и разоблачитель Эдвард Сноуден обратился к американскому президенту Дональду Трампу с просьбой помиловать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Обращение было опубликовано на странице разоблачителя в Twitter.
Просьба прозвучала на фоне информации о том, что Дональд Трамп планирует помиловать целый ряд своих приближённых, чтобы защитить их от политического преследования после прихода к власти Джо Байдена. В частности, сообщалось, что обсуждалось помилование личного адвоката Дональда Трампа и бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани.
"Если вы сможете помиловать только одного человека за время своего президентства, пожалуйста, освободите Джулиана Ассанжа. Вы один можете спасти его жизнь", - гласит обращение Сноудена к Трампу в Twitter.
Напомним, что в США основателю WikiLeaks грозит 175 лет тюремного заключения за "раскрытие засекреченных документов о национальной безопасности". Под этим имеется в виду раскрытие данных о военных преступлениях США на Ближнем Востоке.
Сейчас Ассанж находится под арестом в Британии, готовится его экстрадиция. До этого он несколько лет скрывался от преследования в посольстве Эквадора, но после смены власти в этой стране проамериканский президент велел выдать разоблачителя властям Британии.

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