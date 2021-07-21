К событиям в Южной Африке: попытка переворота или контрреволюция?

Главное противоречие остаётся неразрешённым, и потому ситуация в стране крайне напряжена

Последние недели открыли новый этап в политической жизни Южной Африки.

Во-первых, три раза подряд был ужесточён самый жёсткий на континенте локдаун. «Первый уровень самоизоляции» в течение нескольких дней был переведен на второй, затем на третий и наконец на четвертый уровень. Социально-экономические противоречия обострились до предела. Безработица впервые в истории страны достигла 32,6 %.

Во-вторых, началась расправа над парламентской фракцией правящей партии Африканский национальный конгресс (АНК), связываемой с именем бывшего президента Джейкоба Зумы.

В-третьих, в стране произошли массовые погромы торговых центров.

И всё это связано.

Дж. Зума был смещён с поста президента в феврале 2018 года. Формально он ушёл в отставку, но она стала результатом ультиматума, который ему поставило высшее руководство АНК («руководящая шестёрка»). Учитывая особенности политической системы Южной Африки, где глава государства избирается парламентом (то есть правящей партией), ультиматум руководства партии главе государства означал угрозу импичмента. Дж. Зума предпочел недобровольную отставку. Главой государства стал вице-президент С. Рамапоса.

За смещением Зумы последовала кампания «борьбы с коррупцией». Цель благая, но средства, мягко говоря, сомнительные. Вместо обычного порядка расследования (прокуратура, следствие, суды) была создана так называемая Комиссия Зондо, названная по имени её председателя и… единственного члена судьи Раймонда Зондо. Процедура «комиссии» не предусматривает никаких процессуальных гарантий: нет прав обвиняемого, нет процессуальных гарантий (например, права на перекрёстный допрос). Это парасудебный орган.

Странности «комиссии» на этом не кончаются. Как показала её работа, все утверждения так называемых свидетелей, которые заявляли о коррумпированности Дж. Зумы, принимались на веру без всяких доказательств. Утверждения же обратного или свидетельства в отношении лиц, не являющихся сторонниками Дж. Зумы, встречали резко негативную реакцию.

Такие двойные стандарты вызвали протест со стороны Дж. Зумы, вызванного в «комиссию». Зума потребовал отвода Р. Зондо, но его иск рассмотрел… сам Зондо, заявивший, что он не убеждён представленными аргументами. Это демонстративное издевательство спровоцировало отказ Дж. Зумы от дальнейших показаний.

После этого Зондо потребовал для Дж. Зумы… тюремного заключения за отказ давать показания!

Каким бы диким ни выглядело требование Зондо, оно… было удовлетворено. Бывшего главу государства Конституционный суд приговорил к полутора годам тюремного заключения. Первый случай тюремного заключения без проведения судебного процесса!

Это судебное беснование – не отдельный эпизод. Смещения Дж. Зумы с поста президента оказалось недостаточно. Сторонники Зумы, они же сторонники восстановления экономической независимости страны и ликвидации внешнего управления, оставались в составе высших органов правящей партии. Перед судебной (точнее, внесудебной!) расправой над Зумой репрессиям подвергся его сторонник в составе «руководящей шестерки» – генеральный секретарь АНК Эйс Магашуле. Его вывели из игры «изящным» ходом: «приостановили» членство Магашуле в партии! До этого была распущена организация Ветеранов военного крыла АНК времен борьбы с режимом апартеида Умконто ве сизве («Копьё нации»). Чтобы понять направление удара, напомним, что Дж. Зума был руководителем разведки Умконто ве сизве.

Следующий удар был нанесён, когда бывшего президента действительно арестовали и посадили в тюрьму! Это вызвало массовые протесты населения, прежде всего, в центральной провинции Хаутенг (где расположена столица Претория и крупнейшие города, в частности Йоханнесбург) и в провинции Квазулу-Наталь (где проживает основная часть народа зулу, к которому принадлежит Зума). Протесты сопровождались разграблением магазинов. СМИ (к сожалению, и российские) представили дело так, что в Южной Африке произошли грабежи и массовые беспорядки, но это лишь маленькая вершина айсберга: события в стране имеют намного более сложный и комплексный характер.

В выступлении перед нацией президент Сирил Рамапоса назвал события в стране «хорошо спланированной и организованной атакой на демократию» и «попыткой мятежа». В провинции Хаутенг и Квазулу-Наталь была введена армия.

Обстоятельства привлечения армии к подавлению недовольных выглядят странно. В течение нескольких дней погромов полиция бездействовала. Свидетели говорят, что её просто не было. Почему? Ответа нет. Ещё более странная вещь: вопрос «Где была полиция?» дружно не задают дотошные журналисты местных телеканалов….

Что происходит в Южной Африке?

Президент говорит о попытке переворота. Диссонансом прозвучало заявление министра обороны Н. Маписы-Нкакулы, которая фактически дезавуировала квалификацию, данную главой государства. Она заявила, что речь идёт о «контрреволюции», хотя на следующий день отозвала своё заявление, сказав, что это была «попытка мятежа».

Контрреволюцией назвал происходящее и бывший президент Южной Африки Табо Мбеки. Пожалуй, это редкий случай, когда с одним из крупнейших политических интеллектуалов согласиться трудно. Несмотря на переход политической власти в 1994 году из рук режима апартеида в руки АНК, революции в строгом смысле слова не было: собственность на средства производства и, как следствие, экономическая власть до сих пор остаётся в руках тех же сил, которые правили Южной Африкой всё последнее столетие. В этой ситуации говорить о контрреволюции, какие бы силы ни имел в виду Т. Мбеки, трудно.

А силы эти ни одна из сторон не называет прямо. Хотя уши некоторых зарубежных участников событий торчат.

Засветилась «Международная амнистия», которая сделала заявление о необходимости соблюдать права человека во время «усмирения» населения. Требование усмирения, надо полагать, было в заявлении главным….

Показал себя Финансовый интернационал (Фининтерн), когда один из его органов – рейтинговое агентство Moody’s – понизило инвестиционный рейтинг … пяти муниципалитетов страны. Впервые такое! Ранее давление на власти Южной Африки оказывалось понижением рейтинга всей страны в целом. На этот раз – ряда муниципалитетов в провинциях, где вспыхнули протесты!

Квалификация происходящих в Южной Африке событий как «попытки мятежа» или «контрреволюции» неточна. В стране произошло столкновение группировок в рамках правящей партии АНК. Эти группировки представляют две противоположные концепции развития страны, ориентированные, соответственно, на национальные и на внешние силы. Одна из группировок попыталась окончательно покончить с сопротивлением другой, но недооценила её силу. Это главное противоречие остаётся неразрешённым, и потому ситуация в стране крайне напряжена.