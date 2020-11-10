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К событиям в Эфиопии

10 ноября 2020, 10:35  •  104 • Украина
Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед – первый за полвека человек, получивший Нобелевскую премию мира заслуженно
В последние недели обстановка на севере Эфиопии накалилась до отметки, которую некоторые обозреватели поспешили назвать началом новой гражданской войны. Что западные, что большинство доморощенных экспертов обвинили в происходящем премьер-министра Абия Ахмеда, упоминая каждый раз, что он в прошлом году получил Нобелевскую премию мира, а тут «готов развязать очередную кровавую бойню против собственного народа» в штате Тыграй…
Федеративная Демократическая Республика Эфиопия административно включает девять штатов, образованных на этнической основе, и два мегаполиса – Аддис-Абебу и Дыре-Дауа. После свержения в 1991 году режима социалистической ориентации Менгисту Хайле Мариама в стране начались «демократические преобразования», и известный лозунг «берите суверенитета, сколько хотите» обернулся чередой жестоких внутренних вооружённых конфликтов. Страна потеряла выход к морю, из её состава вышла Эритрея, а оставшиеся штаты добились широкой автономии, в том числе в таких сферах, как безопасность, налоговая политика, использование земельных ресурсов.
Глава правительства Абий Ахмед не без труда сумел погасить массовые волнения, охватившие различные районы страны, достичь мирного соглашения с Эритреей и приступил к важным внутриполитическим преобразованиям, направленным, помимо прочего, на «дистанцирование от этнического правления». В стране с населением около 110 млн человек, исповедующих различные религии, это особенно важно.
Штат Тыграй находится на севере Эфиопии, там проживает примерно 4,4 млн человек, преимущественно христиане-копты. Титульная народность – тиграи (семитская этническая группа), но есть множество национальных меньшинств. Игры с «суверенитетом» привели к тому, что вся полнота местной власти оказалась в руках Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) – военизированной группировки националистического толка.
На протяжении длительного времени выходцы из этого региона играли важную роль в управлении Эфиопией, а НФОТ был важной составной частью правящей коалиции «Революционно-демократический фронт эфиопских народов». Однако в 2019 году, с приходом к власти А. Ахмеда, этот «народный фронт» перешел в оппозицию, стараясь дистанцироваться от федеральных властей и показать своё особое место.
В сентябре в Тыграе прошли региональные выборы, и сделано это было демонстративно, вопреки решению центрального правительства о переносе местных и парламентских выборов (из-за пандемии). В Аддис-Абебе отреагировали резко негативно, назвав выборы незаконными, после чего НФОТ перешел к демонстрации силы. Несколько мелких вооружённых стычек произошли в октябре, а 3 ноября боевики атаковали объекты Северного командования федеральных войск в административном центре штата – городе Мэкэле, а также в районе Далшах, который граничит со штатом Ахмара. Среди военнослужащих были убитые и раненые; нападавшие не скрывали – целью операции был захват арсеналов и складов вооружения.
На экстренном заседании Совета министров Эфиопии действия НФОТ были расценены как «переход через красную черту, угрожающий конституционному строю». Принятые решения были жёсткими. Объявлено о введении на территории штата Тыграй чрезвычайного положения сроком на шесть месяцев, в регионе отключили Интернет и телефонную связь, ввели бесполётную зону. Премьер-министр А. Ахмед выступил по национальному телевидению и сообщил, что вооружённые силы Эфиопии «получили приказ выполнить свою миссию по спасению страны и региона от скатывания к нестабильности».
На следующий день самолёты ВВС Эфиопии Су-25 нанесли серию ракетно-бомбовых ударов по целям в пригородах Мекеле, а командование сухопутных войск стало стягивать к границам региона мощную группировку, включая бронетанковые и артиллерийские подразделения. Федеральные власти демонстрируют решимость провести масштабную силовую операцию против мятежного региона в случае невыполнения требований разоружить местные сепаратистские группировки. Речь идёт о роспуске НФОТ и восстановлении прямого контроля правительства над Тыграем.
152-мм самоходная гаубица 2С19 «Мста-С» сухопутных войск Эфиопии
Китайские РСЗО PHL03 в Эфиопии. 12-ствольная боевая машина разработки компании NORINCO представляет собой копию российской системы «Смерч», выполнена на шасси автомобиля TAS5380. Дальность стрельбы – 20-150 км.
Со своей стороны НФОТ обвинил федеральное правительство в попытке «принуждения населения Тыграя подчиниться силе». Региональные власти запретили передвижение военнослужащих Эфиопии в Тыграе и предупредили о «соразмерных мерах», а лидер НФОТ Дебрецион Гебремайкл заявил: «Мы в состоянии защитись себя от врагов, которые развернули военные действия против Тыграя… Мы готовы отстоять свою идентичность или погибнуть». Власти штата подчеркнули готовность поставить под ружьё до 50 тыс. бойцов и о том, что очевидное превосходство федеральной армии в численности и вооружениях ещё ничего не означает. Это прямой намёк на боевые действия между федеральными силами и Эритреей – 10-летняя война закончилась поражением Эфиопии. Довод, однако, слабый, поскольку Эритрея в данном конфликте встала на сторону Аддис-Абебы – у Асмары нет резонов портить отношения с Эфиопией после подписания мирного договора.
Бойцы НФОТ на фоне зенитного ракетного комплекса С-125
Вооружённые столкновения на границах Тыграя носят спорадический, очаговый характер, но политические последствия происходящего очевидны. 7 ноября Аддис-Абеба упразднила законодательные и исполнительные органы Тыграя и заменила их временной администрацией. Соответствующее решение принял парламент страны на экстренном заседании после того, как премьер Абий Ахмед объявил об окончании первой фазы военной операции. Одновременно произведены важные кадровые перестановки в федеральных органах власти – сменены глава МИД, начальник Генерального штаба и начальник федеральной полиции.
Высока вероятность того, что конфликт будет погашен в ближайшее время, но именно этого не желают некоторые внешние силы. Обозреватель Finanсial Times Дэвид Пиллинг пишет, что если регион будет сопротивляться и начнутся серьёзные боевые действия, обстановка резко обострится и в других штатах страны, стремящихся к большей автономии и не согласных с курсом А. Ахмеда на государственное единство. Эти прогнозы имеют под собой основания – достаточно вспомнить, что в июне 2019 года произошла попытка мятежа в штате Амхара, при подавлении которого погибли глава администрации региона и начальник Генерального штаба эфиопской армии.
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Гораздо более серьёзный подтекст имеет заявление, сделанное Д. Трампом в конце октября в телефонном разговоре с премьер-министром Судана А. Хамдуком: в сложившейся вокруг ГЭС ситуации Египет может «взорвать плотину». Необходимо пояснить: Эфиопия с 2012 года строит на Голубом Ниле крупнейшую в Африке ГЭС «Хидасэ» (Возрождение). С пуском этой электростанции мощностью 6.45 ГВт Эфиопия полностью удовлетворит свои потребности в электроэнергии и превратится из её импортёра в экспортёра. Строительство практически завершено. В июле 2020 года началось заполнение водохранилища, но возведение объекта сопряжено с большими проблемами. В июле 2018 года в Аддис-Абебе был застрелен ведущий инженер и руководитель проекта Симегнеу Бекеле, и это точно не было ограблением.
Примечательно, что 15 января 2020 года президент АРЕ Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что его страна не стремится вступать в военный конфликт за речные ресурсы, но призвал Аддис-Абебу не пытаться сократить доступ Египта к необходимым объёмам воды. Египет и Судан опасаются, что ГЭС может привести к нехватке воды ниже по течению. За время с начала реализации проекта, Египет, Судан и Эфиопия провели уже более десятка встреч, чтобы урегулировать проблему распределения воды, но безрезультатно.
Обострение ситуации в Тыграе произошло на фоне возобновившихся после длительного перерыва переговоров Каира, Аддис-Абебы и Хартума по проблеме использования вод, и здесь действительно возникают вопросы. На стороне Эфиопии выступает и Эритрея – её президент Исайяс Афеворки, ранее поддерживавший Каир, посетил плотину в ходе визита в Эфиопию.
Решился бы НФОТ на открытые действия против Аддис-Абебы и Асмары, если бы у него не было внешней поддержки?
В такой обстановке федеральные власти Эфиопии пошли на решительные шаги в отношении сепаратистов, срочно усилили охрану плотины, особенно средствами ПВО – в район конфликта переброшены самые современные из имеющихся системы, включая ЗРС С-300ПМУ1 и ЗРПК «Панцирь С1».
Обращает внимание освещение событии в Тыграе средствами массовой информации. В абсолютном большинстве комментариев муссируется то обстоятельство, что едва А. Ахмед получил в прошлом году получил Нобелевскую премию мира, как уже «готов развязать новую войну против своего народа». Такое единодушие даёт основание предположить, что события срежиссированы. Есть и другой момент.
Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед – первый за полвека человек, который получил премию заслуженно! Ни один из его предшественников не соответствовал критериям и предъявляемым требованиям, а многие стали примером того, каким не должен быть лауреат. Достаточно вспомнить М. Горбачёва, который внёс личный вклад в слом мировой системы безопасности с катастрофическими геополитическими изменениями, повлекшими огромные жертвы и исчезновение целых государств. Присуждение премии «авансом» президенту США Б. Обаме и вовсе вывело награду Норвежского Нобелевского комитета (пять членов, которые избираются парламентом Норвегии) за грань здравого смысла и логики. А тот человек, который больше всех заслуживал главную премию мира, так её и не получил: Махатма Ганди номинировался на премию пять раз, но безуспешно. Возможно, присуждение премии эфиопскую лидеру – досадная оплошность Нобелевского комитета: там перечитали биографию основателя награды, шведа Альфреда Нобеля и решили, что главным из его достижений было всё-таки изобретение динамита.
Заглавное фото: journalby.com
Антон ВЕСЕЛОВ

Фонд Стратегической Культуры

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