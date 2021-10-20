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К сертификации "Северного потока-2" собрался примкнуть оператор ГТСУ

20 октября 2021, 22:45  •  62 • Политика
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
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Киевскому режиму показалось мало одной заявки на участие в сертификации "Северного потока-2", поэтому в Незалежной решили подать еще одну. К "Нафтогазу" теперь собрались присоединиться и представители компании "Оператор ГТС Украины". Об этом сообщил ее глава Сергей Макогон на своей странице в "Фейсбук".
"Оператор ГТС Украины" подала заявку немецкому энергетическому регулятору Bundesnetzagentur (Федеральное сетевое агентство) на участие в процедуре сертификации Nord Stream – 2 AG – оператора "Северного потока – 2", – написал топ-менеджер.
Он подчеркнул, что украинская сторона последовательно борется против балтийской газовой магистрали, которая якобы несет угрозу энергобезопасности постмайданной Незалежной,"нарушает права и коммерческие интересы непосредственно ОГТСУ" и противоречит принципам солидарности Евросоюза и прочая.
По его мнению, запуск российского трубопровода "усилит доминирующую позицию" "Газпрома", но не будет способствовать диверсификации маршрутов поставок голубого топлива. Пан Макогон назвал оба "СП" избыточными магистралями. Он уверен, что "Северные потоки" призваны "вытеснить с энергорынка мощную украинскую ГТС как альтернативный маршрут поставки газа в Европу и сосредоточить основную часть транзита в узком коридоре Балтийского моря".
Напомним, в начале текущей недели стало известно, что "Нафтогаз" также направил заявку немецкому регулятору с просьбой допустит его к процессу сертификации оператора газопровода "СП-2". Судя по всему, киевский режим намерен сделать все, чтобы запуск нашей трубы затянулся на долгие месяцы, а европейцы нынешнюю зиму замерзали без газа.

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