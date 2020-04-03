Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Почему именно Италия: Тайна "странных смертей" раскрыта
«Симптомы у всех разные»: жительница Италии рассказала, как в Риме лечат пациент...
"В страшном сне представить не могу, чтобы Шойгу так поступил": Баране...
"Результат "смекалки" американцев": Леонков рассказал о &quo...
Главная / В России

«К середине апреля — 4 млн масок в сутки»: как Россия наращивает производство средств индивидуальной защиты

03 апреля 2020, 20:30  •  100 • В России
Для борьбы с распространением коронавируса Минпромторг РФ увеличивает объёмы производства средств индивидуальной защиты (СИЗ). По словам главы ведомства Дениса Мантурова, к середине апреля Россия должна изготавливать около 4 млн масок в сутки. Вместе с закупаемыми в Китае изделиями эти объёмы должны покрыть потребности медицинских учреждений и ведомств, чьи сотрудники нуждаются в СИЗ. Кроме того, к концу месяца российские предприятия должны выпускать в сутки 150 тыс. защитных костюмов, а также нарастить количество производимых антисептиков.
 
РИА Новости © Александр Кряжев
 

Россия наращивает объём производства средств защиты в связи с распространением коронавируса. Об этом заявил в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Ранее он провёл заседание ведомства, посвящённое этому вопросу.

В первую очередь речь шла о медицинских масках и защитных костюмах. Во многих регионах России за последние три недели маски практически исчезли из свободной продажи.

По словам Мантурова, к середине апреля общий объём производства этих средств индивидуальной защиты в стране достигнет 4 млн штук в сутки.

«Сейчас уже вышли на объём почти полмиллиона масок в сутки. Это марлевые, сертифицированные как медицинские изделия. И в середине апреля (максимум 20-е) у нас вместе с лёгкой промышленностью и организациями ФСИН будет производиться почти 2 млн масок. Считаем: 1,6 млн (изделия из нетканых материалов серийных производств. — RT), 400 тыс. (изделия из нетканых материалов, производимые предприятиями лёгкой промышленности и ФСИН. — RT) и 2 млн (марлевые повязки). Итого мы выходим на 4 млн масок в день», — заявил Мантуров.

При этом он подчеркнул, что предприятия серийного производства в короткие сроки нарастили объёмы выпускаемой продукции более чем в 2,5 раза — с 600 тыс. до 1,6 млн.

Впрочем, как отметил министр, даже этих объёмов недостаточно, чтобы покрыть дефицит. Однако за последнюю неделю в Россию были поставлены 37 млн масок из Китая, на следующей неделе должна быть ещё одна поставка в 55 млн. Это позволит покрыть нужды всех медицинских учреждений и ведомств, сотрудники которых нуждаются в средствах индивидуальной защиты, заявил глава Минпромторга.

  • Алексей Груздев рассказал об объёмах поставок масок и защитных костюмов

Он также добавил, что КНР отправляет в Россию маски в приоритетном порядке с учётом помощи, которую оказала Москва Пекину в самом начале эпидемии.

Статс-секретарь, замминистра Виктор Евтухов также рассказал, что в связи с острым дефицитом масок в первые дни было принято решение о производстве марлевых одноразовых масок на предприятиях легпрома и предприятиях ФСИН. 

«Начав с 20 тыс. марлевых масок на предприятиях легпрома, мы выросли до объёма 125 тыс. масок в сутки, а предприятия ФСИН только за последние сутки произвели 144 тыс. марлевых масок. Начали производить маски из материала СМС. Включаются в работу малые и микропредприятия: за эти сутки 56 регионов помимо серийного производства на крупных предприятиях произвели 2,5 млн масок из разных материалов: марли, СМС и других», — рассказал он.

  • Виктор Евтухов рассказал об объёмах производства масок из различных материалов
Более 200 волонтерских организаций помогают людям по всему Казахстану

Евтухов добавил, что в ближайшее время на производство необходимых комплектов врача-инфекциониста будут переориентированы крупные производители средств индивидуальной защиты и спецодежды.

«Уже сейчас отшиваются образцы, предприятия меняют производство. Уже одобрены 50 предприятий легпрома, которые выйдут на промышленные масштабы и будут отшивать 25 тыс. костюмов в сутки. Через два-три дня работы, когда предприятия определят нужную скорость, выйдем и на большие объёмы», — добавил замминистра.

Стратегическая продукция

Помимо масок, медицинские учреждения нуждаются и в защитных костюмах. По словам Мантурова, в РФ должен быть «двухнедельный запас» таких изделий.

Этот вопрос подробно обсуждался на заседании внутреннего штаба министерства — он в ежедневном режиме координирует работу по производству всей необходимой для противостояния коронавирусу продукции, а также по обеспечению стабильной ситуации на рынке потребительских товаров.

Сейчас потребность России в медицинских комбинезонах наряду с развитием внутреннего производства удовлетворяется за счёт зарубежных поставок. На 1 апреля Россия импортировала из Китая 500 тыс. пар перчаток ПВХ нестерильных и 240 тыс. защитных костюмов Tyvek. Как сообщил замглавы Минпромторга Алексей Груздев, на днях Россия заключила два новых контракта на поставку защитных костюмов Tyvek в объёме 1,05 млн единиц и на поставку 80 млн медицинских масок.

Зафиксирован в новых регионах: в России обнаружили ещё 601 случай заражения коронавирусом

Как заявил министр, до конца апреля отечественные предприятия должны выйти на ежесуточный объём производства в 150 тыс. комбинезонов в сутки. Пока что речь идёт о 25 тыс. В ближайшее время на выпуск медицинских защитных костюмов будут переориентированы крупные производители средств индивидуальной защиты и спецодежды.

«Давайте сейчас основной упор сделаем на Tyvek, потому что у нас постепенно раскручивается внутреннее производство, а что касается костюмов, нам ещё требуется определённое время (чтобы наладить производство. — RT)...» — сказал Мантуров.

  • Производство масок
  • РИА Новости
  • © Георгий Зимарев

Драйверы производства антисептиков

По данным Минпромторга, постепенно выправляется ситуация и с производством респираторов. Замминистра ведомства Михаил Иванов сообщил, что ежесуточный объём их выпуска увеличился с 190 тыс. в сутки до 260 тыс. штук (только за 1 апреля прирост составил 5 тыс. штук). Ведомство ожидает дальнейшего роста, в том числе за счёт появления новых моделей. Регистрацию в качестве медицинских изделий проходят ещё семь новых образцов.

За последние сутки респираторы были поставлены в региональные подразделения МВД, Федеральной налоговой службы, ФСИН, а также в органы местной власти, организации и розничные сети порядка 15 субъектов РФ.

Также на совещании у Мантурова поднимался вопрос обеспечения антисептиками. Михаил Иванов заявил, что ежедневный объём производства в РФ обеззараживающих средств только за последние сутки вырос на 30 тыс. литров, до 220 тыс. литров. Такого результата удалось достичь благодаря запуску двух новых площадок в Алексине (Тульская область) и Нижнем Новгороде.

  • В Москве
  • Reuters
  • © Evgenia Novozhenina

«Это разные форматы: и флакончики, и жидкие, и гелеобразные, спреи, разная номенклатура, которая сегодня потребляется. При этом порядка 50% отгрузок у нас осуществляются медицинским организациям и порядка 50% уходят в розницу, в торговлю и аптечные сети», — пояснил Иванов.

По словам чиновника, за последние сутки дополнительные объёмы антисептиков были направлены в Тулу, Нижний Новгород, Казань и Екатеринбург.

«БПЛА уже показали свою эффективность»: как Россия усиливает беспилотную авиацию

Иванов отметил, что темпы выпуска антисептиков в России будут увеличиваться: в настоящее время лаборатории Роспотребнадзора проверяют продукцию ещё двух потенциальных отечественных производителей.

  • Михаил Иванов рассказал об объёмах производства антисептиков

В частности, сотрудники надзорного ведомства проводят тщательное микробиологическое исследование жидкостей. Мантуров подчеркнул, что в российские медучреждения и на прилавки должны поставляться только прошедшие соответствующую регистрацию в Роспотребнадзоре продукты.

Как рассказал Иванов, ещё одним драйвером увеличения производства антисептиков в России стали компании парфюмерно-косметической отрасли. Сегодня доля их продукции составляет около 12% от общего объёма изготавливаемых средств антисептического действия. На следующей неделе «парфюмеры» должны дать прирост суточного производства антисептиков в 22 тыс. литров. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



100
Источник
Похожие новости
03 апреля 2020, 11:00
«Это только на словах»: В Крыму оценили желание Украины закрыть въезд россиянам, посещавшим полуостров
03 апреля 2020, 00:30
«БПЛА уже показали свою эффективность»: как Россия усиливает беспилотную авиацию
03 апреля 2020, 14:00
В украинский город на карантине не могут привезти лекарства и продукты: Коммерсанты закрыли единственную газовую заправку
03 апреля 2020, 15:00
Мишустин не исключил худшего сценария по коронавирусу
03 апреля 2020, 12:30
Зафиксирован в новых регионах: в России обнаружили ещё 601 случай заражения коронавирусом
03 апреля 2020, 11:00
Путин поручил Мишустину устранить дефицит масок
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 апреля 2020, 07:35
Болезнь, которая убивала молниеносно, а потом просто исчезла
27 марта 2020, 23:30
Обратный отсчёт: тысячи российских туристов в Таиланде могут столкнуться с проблемами из-за просроченных виз
01 апреля 2020, 01:35
"Результат "смекалки" американцев": Леонков рассказал о "туалетном конфузе" на суперавианосце США
30 марта 2020, 00:35
"Меня не послушают": Бежавший в США депутат заныл из-за местных чиновников
30 марта 2020, 13:35
"Отблагодарили": После хамства ЕС китайская компания Huawei сворачивает помощь Европе
30 марта 2020, 00:35
"Вся планета дураки, а вы один умный": Жириновский обрушился на "спортсмена" Лукашенко
29 марта 2020, 07:35
Эту страну не спасти. В Киеве украли тесты на коронавирус, прибывшие из КНР
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.