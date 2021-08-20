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К России "принюхиваются" новые союзники: Последней каплей стал Афганистан - Цыганов

20 августа 2021, 18:45  •  38 • Политика
К России "принюхиваются" новые союзники, обратил внимание Александр Цыганов. По его мнению, последней каплей для некоторых стран, ранее в основном ориентировавшихся на Запад, стал Афганистан, откуда армия США спешно бежала, что в итоге спровоцировало хаос.
Испанские власти не позволили русским кораблям проследовать в порт в Сеуте, чтобы дозаправиться. Писатель, обозреватель Царьграда Александр Цыганов нашёл этот инцидент довольно показательным.
В своей новой статье, появившейся на сайте "Первого русского", он обратил внимание, что отказ Мадрида можно воспринимать как очередной тревожный сигнал: война с западным миром, которую многие до сих пор называют "холодной", вот-вот рискует перейти в более острую фазу.
Однако накануне этого противостояния Москва может обрести новых союзников из числа малых и средних стран, считает автор публикации. Притом эту возможность России обеспечил сам Вашингтон, подчеркнул он.
Речь о бегстве вооружённых сил США из Афганистана, которое обернулось катастрофой для страны. После этого многие государства, до этого смотрящие в основном на запад, начали серьёзно сомневаться в перспективах такого сотрудничества.
Более того, некоторые уже "принюхиваются" к России, добавил Цыганов. По его мнению, Москве обязательно следует использовать эти козыри, идущие в руки:
Чтобы не стоять потерянно возле территориальных вод Алжира, а стоять в порту дружественного Алжирского государства, где оборудован ПМТО для русского флота.

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