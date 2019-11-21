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К России не повернемся: Зеленский не поддержал Коломойского

21 ноября 2019, 19:39  •  120 • Война
Внешнеполитический курс Украины должен обозначать глава государства, а не «любой бизнесмен», заявил президент Владимир Зеленский. Таким образом политики прокомментировал недавнее интервью украинского олигарха Игоря Коломойского, в котором тот заявил, что стране нужен «разворот в сторону России».
«Я хотел бы, чтобы я как президент думал о международных отношениях и векторе Украины все же, а не любой бизнесмен. Мне кажется, что это правильно. Я, правительство, общество — это решение все же государственное», — приводит слова украинского лидера издание «Украинская правда».
Незадолго до этого в офисе президента напомнили, что Коломойский не представляет Зеленского и у него нет полномочий говорить от имени Украины.
В интервью американской газете The New York Times 13 ноября Коломойский сделал несколько резонансных заявлений. В том числе он высказался за прекращение вооруженного конфликта на востоке Украины и восстановление отношений с Россией. Бизнесмен решил, что травмы, которые боевые действия в Донбассе нанесли украинским гражданам, быстро уйдут в прошлое.
Что касается отношений с Москвой, в этом олигарх тоже нашел свою выгоду. Он выразил мнение, что Москва готова выделить Киеву $100 млрд. Коломойский подчеркнул, что российское финансирование способно заменить Украине кредиты Международного валютного фонда. «Мы возьмем $100 млрд у россиян. Я думаю, что они хотели бы дать это нам сегодня. Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги», — сказал бизнесмен.
Коломойский уверен, что США просто используют его страну для ослабления своего геополитического соперника — России.
По его мнению, Вашингтон хочет, чтобы Украина вела «войну против России до последнего украинца». «Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы (Соединенные Штаты. — «Газета.Ru») заставляете нас воевать и даже не даете нам денег на это», — возмутился украинский миллиардер.
Коломойский не первый раз призывает Киев к смягчению политики в отношении Москвы. Еще в августе он советовал властям Украины снять санкции ради урегулирования конфликта в Донбассе.
Олигарх выразил мнение, что такие меры смогли бы разрешить спорные моменты и помогли Киеву «вернуть свои земли». «Если мы отработаем механизм уступок — наша земля в обмен на санкции, — значит, это работает», — подчеркнул Коломойский.
При этом российская сторона неоднократно заверяла, что не является стороной конфликта на юго-востоке Украины, боевые действия в Донбассе ведутся между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).
Коломойский — один из самых богатых людей Украины. Его состояние оценивают примерно в $1,4 млрд. Сами украинцы неоднократно обвиняли бизнесмена в покровительстве Зеленскому. Один из поводов для спекуляций на эту тему — тот факт, что люди из окружения олигарха вошли в политическую команду президента. Так, главой администрации (позже преобразованной в офис) украинского лидера стал личный адвокат Коломойского Андрей Богдан. В конце мая должность главы Службы безопасности президента занял долгое время работавший телохранителем олигарха Максим Донец.
Сам Коломойский отрицает, что оказывает на главу Украины какое-либо влияние. Бизнесмен не раз отмечал, что СМИ рисуют его в образе своеобразного монстра.
«Меня представляют неким «мастером Зеленского», кем-то, кто строит апокалиптические планы. Я могу начать делать это по-настоящему», — предупредил олигарх.
Тем не менее, несмотря на заверения самого бизнесмена, его взаимодействие с Зеленским все равно беспокоит США. Чрезмерное влияние Коломойского на украинского лидера отмечала бывшая советница Белого дома Фиона Хилл. Сотрудник Госпеда Джордж Кент, в свою очередь, называл олигарха «человеком с плохой репутацией», который способен навредить президенту Украины.

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