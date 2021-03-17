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К России не подобраться ни с одной стороны: Генерал США назвал оружие русских, не оставляющее шансов
17 марта 2021, 10:20 • 297 • В мире
США испугал наступательный потенциал России. Новое оружие не даёт шансов для защиты. Высшее руководство вооружённых сил страны считает, что у русских появилось много оружия, которое не оставляет шансов и не даёт подобраться к России ни с одной стороны.
О крылатых ракетах неограниченной дальности с ядерной силовой установкой "Буревестник" и другом новом оружии рассказал глава Северного командования Вооружённых сил США генерал Глен Ван Хёрк. Выступая с речью на слушаниях в конгрессе, он одновременно восхитился и озадачился появлением кибероружия и систем противокосмической обороны, а также высокоточных крылатых ракет нового поколения, передаёт ТАСС.
По словам Хёрка, по некоторым данным, Россия в ближайшие годы намерена приступить к разработке серии ещё более "продвинутого" вооружения. Это, как считате генерал, заставляет задуматься о способности российского оружия с ядерными боезарядами достигать больших расстояний и долетать до границ США.
Он также отметил, что, в отличие от Америки, межконтинентальные баллистические ракеты с гиперзвуковыми боевыми блоками уже поставлены на дежурство у российских границ.
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