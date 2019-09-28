К решению банковской проблемы Тирасполя подключились международные эксперты

В ПМР закрытие счетов молдавскими банками называют «блокадой»
Проблема с закрытием банками Молдовы счетов приднестровских предприятий не решена до сих пор, несмотря на постоянные обращения руководства ПМР во всевозможные международные организации. После многочисленных жалоб 25 сентября в Тирасполь прибыла по приглашению миссии ОБСЕ международный эксперт по банковским вопросам Ильзе Шустер.
В тираспольском офисе миссии ОБСЕ Шустер встретилась с руководством Приднестровского республиканского банка (ПРБ).
«Председатель Приднестровского республиканского банка Владислав Тидва рассказал Ильзе Шустер о функционировании банковской системы Приднестровья и основных аспектах кредитно-денежной политики, реализуемой руководством ПРБ. Был представлен исчерпывающий ретроспективный анализ взаимоотношений между ПМР и РМ в банковской сфере с акцентом на проблему блокирования корреспондентских счетов приднестровских банков, а также конвертации леевой массы, формирующейся в процессе торговли с Республикой Молдова», – сообщает пресс-служба МИД ПМР.
Владислав Тидва подробно рассказал международному эксперту обо всех проблемах, с которыми пришлось столкнуться предприятиям республики, которые осуществляют внешнеэкономическую деятельность, особо отметив, что закрытие счетов в молдавских банках ставит под угрозу само существование приднестровских предприятий.
При этом Тирасполь никогда не отказывался от налаживания сотрудничества в банковской сфере, поскольку в республике заинтересованы в развитии международной торговли.
Приднестровская сторона на встрече подтвердила готовность к дальнейшему сотрудничеству с международными экспертами и выразила надежду, что итогом этого взаимодействия будет «формирование объективного представления о текущем положении дел в банковском секторе, а также выработка практических рекомендаций, нацеленных на разрешение имеющихся противоречий».
До своего визита в Тирасполь Ильзе Шустер провела встречу с представителями банков Молдовы. По итогу всех переговоров эксперт подготовит отчёт с практическими рекомендациями, который и представит миссии ОБСЕ.
Глава правительства Приднестровской республики Александр Мартынов уверен, что закрытие банковских счетов приднестровских предприятий является своеобразной финансовой блокадой республики.
«Коммерческие банки, которые счета закрывают, что называется в кулуарах, на ушко, тихонечко, говорят, что это политическое решение, которое спущено сверху. То есть это не что иное, как элемент финансовой и экономической блокады в отношении Приднестровья», – заявил Мартынов в эфире приднестровского телевидения.
Увидит ли международный эксперт блокаду Приднестровья?
Соб. корр. ФСК