К решению банковской проблемы Тирасполя подключились международные эксперты

В ПМР закрытие счетов молдавскими банками называют «блокадой»

Проблема с закрытием банками Молдовы счетов приднестровских предприятий не решена до сих пор, несмотря на постоянные обращения руководства ПМР во всевозможные международные организации. После многочисленных жалоб 25 сентября в Тирасполь прибыла по приглашению миссии ОБСЕ международный эксперт по банковским вопросам Ильзе Шустер.

В тираспольском офисе миссии ОБСЕ Шустер встретилась с руководством Приднестровского республиканского банка (ПРБ).

«Председатель Приднестровского республиканского банка Владислав Тидва рассказал Ильзе Шустер о функционировании банковской системы Приднестровья и основных аспектах кредитно-денежной политики, реализуемой руководством ПРБ. Был представлен исчерпывающий ретроспективный анализ взаимоотношений между ПМР и РМ в банковской сфере с акцентом на проблему блокирования корреспондентских счетов приднестровских банков, а также конвертации леевой массы, формирующейся в процессе торговли с Республикой Молдова», – сообщает пресс-служба МИД ПМР.

Владислав Тидва подробно рассказал международному эксперту обо всех проблемах, с которыми пришлось столкнуться предприятиям республики, которые осуществляют внешнеэкономическую деятельность, особо отметив, что закрытие счетов в молдавских банках ставит под угрозу само существование приднестровских предприятий.

При этом Тирасполь никогда не отказывался от налаживания сотрудничества в банковской сфере, поскольку в республике заинтересованы в развитии международной торговли.

Приднестровская сторона на встрече подтвердила готовность к дальнейшему сотрудничеству с международными экспертами и выразила надежду, что итогом этого взаимодействия будет «формирование объективного представления о текущем положении дел в банковском секторе, а также выработка практических рекомендаций, нацеленных на разрешение имеющихся противоречий».

До своего визита в Тирасполь Ильзе Шустер провела встречу с представителями банков Молдовы. По итогу всех переговоров эксперт подготовит отчёт с практическими рекомендациями, который и представит миссии ОБСЕ.

Глава правительства Приднестровской республики Александр Мартынов уверен, что закрытие банковских счетов приднестровских предприятий является своеобразной финансовой блокадой республики.

«Коммерческие банки, которые счета закрывают, что называется в кулуарах, на ушко, тихонечко, говорят, что это политическое решение, которое спущено сверху. То есть это не что иное, как элемент финансовой и экономической блокады в отношении Приднестровья», – заявил Мартынов в эфире приднестровского телевидения.

Увидит ли международный эксперт блокаду Приднестровья?