К Путину с дубинкой за спиной: Пушков указал на неочевидный посыл Байдена

Сенатор Алексей Пушков указал на неочевидный посыл президента США Джо Байдена. Вероятно, что американский лидер отправится на встречу с лидером России Владимиром Путиным с "большой дубинкой" за спиной.

В частности, комментируя речь Байдена о политике в отношении России, Пушков указал на неочевидный посыл американского президента, мимо которого прошли многие аналитики.

Пушков напомнил слова Байдена о том, что он "мог ввести более жесткие санкции против России, но решил ввести умеренные и "не идти дальше", чтобы оставить открытой дверь для переговоров с Путиным".

"Иными словами, принятие таких санкций не отменено - Байден специально подчеркнул, что может к ним вернуться, а поставлено в зависимость от дальнейшего поведения России" – написал в своём Telegram-канале сенатор, отметив, что, возможно, введение "отложенных" санкций "отсрочено до будущего саммита, по итогам которого Байден и будет решать, вводить их или нет".

По словам Пушкова, этот мотив у Байдена прозвучал отчетливо.

"А это означает, что на саммит Байден собирается ехать, держа за спиной большую дубинку. И весьма вероятно, что в Вашингтоне задумали принуждение России к уступкам под угрозой ввода еще более жестких санкций", - подытожил он.