К Путину обратились "Патриоты Грузии": "Ваше содействие крайне необходимо"

К президенту России Владимиру Путину обратились представители партии "Альянс патриотов Грузии". "Ваше содействие крайне необходимо", - говорится в тексте письма.

В открытом письме, авторами которого стали лидеры оппозиционной партии и их сторонники, политики просят президента России содействовать урегулированию отношений между Грузией и Россией.

"Ваше содействие крайне необходимо также в деле организации совместных медиа, культурных и социальных проектов", - говорится в письме, подписанном 42 людьми.

В документе также отмечается, что реализация совместных культурных и социальных проектов "будет способствовать пониманию того, что единственным правильным путём является построение по-настоящему открытых и добрых двусторонних отношений на основе реального учёта интересов сторон".