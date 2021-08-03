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К Путину обратились "Патриоты Грузии": "Ваше содействие крайне необходимо"

03 августа 2021, 15:55  •  105 • Политика
К президенту России Владимиру Путину обратились представители партии "Альянс патриотов Грузии". "Ваше содействие крайне необходимо", - говорится в тексте письма.
В открытом письме, авторами которого стали лидеры оппозиционной партии и их сторонники, политики просят президента России содействовать урегулированию отношений между Грузией и Россией.
"Ваше содействие крайне необходимо также в деле организации совместных медиа, культурных и социальных проектов", - говорится в письме, подписанном 42 людьми.
В документе также отмечается, что реализация совместных культурных и социальных проектов "будет способствовать пониманию того, что единственным правильным путём является построение по-настоящему открытых и добрых двусторонних отношений на основе реального учёта интересов сторон".

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