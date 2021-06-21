К приезду русских в Турции отменили комендантский час

Накануне возобновления авиасообщения с Россией власти Турции приняли решение об отмене комендантского часа. Публичное заявление сделал президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Напомним, с 1 июня в Турции комендантский час действовал с 22:00 до 05:00, а в воскресенье людям запрещено было выходить из дома полные сутки. Некоторые ограничения, направленные на уменьшение распространения COVID-19 были ослаблены. Например, разрешили проводить свадьбы. Начали функционировать фитнес-клубы и заведения общепита.

21 июня состоялось заседание кабинета министров, в ходе которого было решено полностью отменить комендантский час. Ограничение снимут 1 июля.

"Госучреждения возвращаются к обычным часам работы. Возрастные ограничения на пользование общественным транспортом отменяются", - произнёс Эрдоган во время телеобращения.

Ранее стало известно, что уже 22 июня турецкий курорт Анталья будет готов принять 33 пассажирских самолёта из России. Сразу после возобновления авиасообщения город ждёт примерно 10 тысяч русских туристов. Чуть позже, гласят прогнозы турецких властей, их число вырастет. Ежесуточно из России будет прилетать 20-25 тысяч человек.