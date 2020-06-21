К президентским выборам в США разыгрывают старый украинский сценарий

Американские беспорядки подобны ковиду. Зародившись в пробирке за океаном, зараза попала в Китай, а оттуда вернулась назад, уложив в могилы сотню тысяч американцев. Испытав заразу «оранжевой революции» на Украине и протащив во власть проигравшего Ющенко вместо победившего Януковича, вашингтонские франкенштейны воскресили буйного монстра у себя дома, чтобы не позволить Трампу переизбраться.

Сюжет: Цветные революции

Уже понятно, что беспорядки в Америке – это надолго. Костерки конца 60-х годов тлели, периодически вспыхивая то тут, то там, до середины 70-х. Но те волнения были спонтанными, а нынешние – неплохо организованы и с размахом представлены публике, подобно помпезным бродвейским телешоу, стоящим уйму денег. За «чёрными пантерами» Малькольма Икса никто не стоял, как, впрочем, и за яппи с «уэзерменами». Не было ни регулярной денежной подпитки с Уолл-стрит, ни тем более агрессивного продвижения погромщиков в прессе. За нынешними протестами – Сорос, демократы и транснациональные корпорации. А также телевидение и интернет. Так что будет пылать ещё долго, во всяком случае, до президентских выборов – точно. Ведь цель всего этого недешёвого действа – не пустить Дональда Трампа на второй срок.

Жертвы второго тура

Демократы вполне могли бы сойтись на ком-то более компромиссном, нежели Джо Байден с его скандальной украинской историей, и тогда это были бы обычные президентские выборы, на которых Трамп мог бы победить либо проиграть. Но Байден пошёл ва-банк, и транснациональные элиты, играющие в пику национальным элитам Трампа, его поддержали. И Трампу с его группой поддержки, ничуть не менее влиятельной и богатой, тоже пришлось идти ва-банк. Проиграть теперь не может никто, ибо это будет не персональное выяснение отношений двух кандидатов и не триумф одной партии над другой. В смертный бой, стенка на стенку пошли элиты. Фактически это гражданская война. Белые против красных. Или, если придерживаться украинского контекста середины нулевых, оранжевые Виктора Ющенко против голубых Виктора Януковича.

Нынешним сценаристам американских погромов не пришлось ничего выдумывать. И, кстати, нет ничего удивительного, что в Сиэтл завезли сотню опытных украинских майданщиков, но об этом – чуть ниже. Президент Леонид Кучма не мог проиграть выборы 2004 года, ибо та элита, которая стояла за ним, в случае проигрыша автоматически лишилась бы власти, влияния и всего нажитого. Но не мог проиграть и Виктор Ющенко, на которого поставили в Вашингтоне. Потому каждая из сторон шла до конца. В итоге ставленник Кучмы Виктор Янукович победил во втором туре – в ходе очного соперничества с Ющенко. Но эту победу не признал Запад. Началась «оранжевая революция». «Революционные массы» заставили Януковича признать, что второй тур мог пройти с нарушениями, и дать согласие на неконституционный третий тур выборов. В котором победил Ющенко, по сути, украв победу своего тёзки. Но в той украинской истории был один нюанс, который не принимают в расчёт нынешние устроители беспорядков – после выигрыша Януковича во втором туре на его шефа, Кучму, надавили из Вашингтона. По полной программе, посулив аресты всех западных счетов и недвижимости. Крыть Кучме было нечем, и он слил и Януковича, и свою элиту. Так вот, Трамп – не Кучма. И нет того «Вашингтона», который заставил бы его пойти на попятную. Это значит, что компромиссы в битве исключены и драться стороны будут до победного конца. До полного истощения ресурсов. Вот потому эта драка – надолго.

Американский гопак

В происходящее за океаном Украина и вправду может смотреться, как в зеркало. Были уже и трактора у Белого дома, и покрышки там жгли, и коктейли Молотова, разве что американцы пока кастрюли себе на головы не надевали и не таскали гробы с покойниками в местах массовых манифестаций. Ещё не было сцены в центре американской столицы с бесконечным концертом и палаточного городка с полевыми кухнями и смердящими на весь майдан отхожими местами. Ну, так и выборы ещё не скоро, время есть. Во Львове, а затем и в других украинских городах «Беркут» и прочие правоохранители становились на колени перед майданщиками, прося у них прощения, – точно так же белые американские полицейские преклоняют колени перед чёрными протестующими. Те же «фишки», что и на украинских майданах. Как под копирку.

Однако вот это самое «под копирку» может сыграть злую шутку с американскими устроителями шумного карнавала. Они путают слабость Кучмы и Януковича со слабостью Трампа. Между тем у этих слабостей мало общего. Завидев у Белого дома толпы погромщиков, президент США спрятался в бункер. Но отсидевшись в подземелье и дождавшись, пока буйный накат стихии схлынет, Трамп как ни в чём не бывало поднялся наверх. Он ведь не мог отменить ураган! А от стихийного бедствия проще укрыться и переждать, не так ли? Между тем нашлись те, кто обвинил Трампа в трусости. И как тут не вспомнить монолог Сталкера из одноимённого фильма – когда человек родится, он слаб и гибок, когда умирает, он крепок и чёрств. Когда дерево растёт, оно нежно и гибко, а когда оно сухо и жёстко, оно умирает. Чёрствость и сила – спутники смерти, гибкость и слабость выражают свежесть бытия. Трамп, несомненно, гибок – спрятался в бункер, потом вышел. Но так ли он слаб? Обратите внимание: на колени перед протестующими он так и не встал. И прощения у них не просил за Колумба и тех, чьи портреты на долларах. Нет, это не слабость. Это гибкость – не самое плохое качество для политика и государственного деятеля.

Между тем Трамп всё-таки даёт слабину. Прежде всего в кадровой политике. Правда, это происходит не под давлением толпы, но кадровая чехарда в Белом доме ничуть не меньше, чем в Киеве у миньона Трампа Зеленского. Ушли в отставку госсекретарь Тиллерсон, министр обороны Мэттис, сел за решётку его главный пиарщик Манафорт. «Своих не сдаю» – это не про Трампа. Скольких он «сдал» помимо вышеперечисленных – устанешь припоминать: генпрокурор, министр внутренних дел, два министра внутренней безопасности, министры энергетики, труда и здравоохранения. Это навскидку, из первой обоймы. Тем не менее элиты, которые стоят за его спиной, Трамп не подвёл ни разу. Тем, кто разжигает американский пожар, неплохо бы это запомнить, чтобы не ошибиться в расчётах.

Потеря веры в себя и страну

А ведь некоторые из фигур, которыми Трамп пожертвовал в шахматной игре, не прочь отомстить. На днях вышла книга воспоминаний Джона Болтона, бывшего советника президента по национальной безопасности. Сборник пасквилей. Там и про то, как Трамп якобы умолял Си Цзиньпина помочь ему с переизбранием, и про Финляндию, которую президент США мнил за российскую провинцию. «Болтон оказался предателем, который нанёс ущерб Америке, злоупотребив священным доверием её народа», – заклеймил отступника госсекретарь Майк Помпео. Но вот что примечательно: «Прежде было немыслимо, – отмечает член Совета Федерации Алексей Пушков, – чтобы даже отставленный чиновник выпускал такого рода книгу мемуаров при действующем президенте. Элементарная этика отброшена – вслед за традиционными ценностями». Болтон не новичок в политике и играет по правилам. И вдруг – такой фортель! Но ведь и Кучму перед самым майданом подставили его бывшие выдвиженцы, мало того, несостоявшиеся преемники – Тигипко и Кинах. Перебежали к майданщикам, обидевшись, что выбор пал не на них, а на Януковича. И выдали все секреты. Резонанс был не меньше, чем от мемуаров Болтона. А мораль такова: Болтон нипочём бы не опубликовал свою книжку, не будь он уверен, что для Трампа наступают последние времена. И Кинах с Тигипко тоже не предали бы Кучму, не будучи на 100% уверены в том, что он обречён.

Но на чём строится такая уверенность? На статистике? Едва ли – данные соцопросов противоречивы настолько, словно их рисуют на коленке. Социологи из Нью-Йоркского университета в Стоуни-Брук спрогнозировали победу Трампа с вероятностью в 91%. А по опросам политологического портала Real Clear Politics, Байден по популярности среди избирателей опережает Трампа почти на 9%. Кому верить? Между тем появляется и такая статистика, от которой впору задуматься о будущем США как унитарной страны. По данным Gallup, число американцев, гордящихся своей страной, за 20 лет снизилось с 83 до 63%. Соответственно тех, кто не видит причины гордиться своей страной, стало больше, с 16 до 36%. «Когда империи рушатся, они теряют веру в себя», – прокомментировал эту статистику Алексей Пушков.

Жирный украинский след

Тем временем, как говорилось ранее, украинские майданщики уже в Сиэтле. Первую сотню завезли две недели назад. Отбор кандидатов проводил брат застрельщика киевского майдана 2013 года Мустафы Найема – Маси, а финансировал чешский предприниматель Томаш Фиала, о котором говорят, что он – глаза и уши Джорджа Сороса в Киеве. Интрига же в том, что отправка майданщиков согласовывалась Фиалой непосредственно с мэром Сиэтла, Дженни Дуркан. Ей их «впарили» в качестве экспертов по «достижению согласия гражданских активистов и правоохранительных органов» (так указано в письме Фиалы на имя Дуркан). В общем, пока Дуркан разобралась, какую мину ей подсунули украинские доброхоты, первая сотня активистов рассосалась по Сиэтлу, и теперь у вождей «автономной зоны» появились опытные советчики, совершенно, как им представляется, безвозмездные (на самом деле – на зарплате у Фиалы).

Вторую сотню готовятся забросить в ближайшие дни. Дело это непростое, карантин на дворе, и никакого прямого авиасообщения между Украиной и США. А знаете, как завезли в Сиэтл первую сотню? Два конгрессмена, сотрудничающих с украинской диаспорой, спроворили приглашения для 100 представителей некоей канадской правозащитной сети. «Канадцами» оказались украинские граждане, которых доставили в Канаду из Польши два польских борта. Карантин? Нет, не слышали! Всю операцию по доставке курировал Маси Найем – воистину семейный подряд майданщиков на зарплате у Сороса.

Да, ещё немаловажный момент. Украинские активисты помимо Сиэтла разъехались ещё по четырём городам – Атланта, Сан-Франциско, Лос-Анджелес и Альбукёрке. Что объединяет эти города, как вы думаете? То, что тамошние муниципальные власти расформировали местные полицейские управления. Вместо полиции там нынче создают «команды реагирования», в том числе из общественных активистов. Подойдут ли им иностранцы – как знать, но кто удивится, если у помощников с Украины неожиданно обнаружатся, скажем, канадские паспорта?

Модничающие активисты с гранатами

И это ещё не самое пикантное. Украинские активисты могли заявиться и в Нью-Йорк, но там их пока нет, и вот по какой причине. Размещать их в Большом Яблоке взялась юная активистка по имени Кьяра де Блазио – младшая дочь мэра города! Скандал вскрылся благодаря губернатору штата Куомо. Украинским гостям дали понять, что им будут не рады (через постпреда Украины в ООН). Но другим гостям Кьяры просто так на дверь не укажешь – в акциях Black Lives Matter рука об руку с ней шагает родственница британской принцессы Дианы Кара Делевинь. Девушки подтянули и других представительниц светских кругов, модниц Зои Кравиц и Пэрис Джексон, и это далеко не все сливки общества, активно участвующие в уличных выступлениях. В ночь на 30 мая в Бруклине протестующим раздавали коктейли Молотова, а те их швыряли в полицию. В кои веки копы поймали не тех, кто швырял, а тех, кто раздавал. Задержанными оказались 32-летний Колинфорд Маттис, выпускник Принстона и сотрудник юридической фирмы Pryor Cashman, и 31-летняя Урой Рахман, адвокат и бывший сотрудник Госдепа! Определённо с этими уличными протестами всё не так просто.

Между тем уличные протесты будят призраков прошлого, настолько неоднозначных, что впору будет пожалеть об их пробуждении. Подала голос в поддержку Black Lives Matter Анжела Дэвис – икона чёрного сопротивления 70-х годов. В Советском Союзе об этом предпочитали не упоминать, но Дэвис была тесно связана с радикальным движением «чёрных пантер», официально расформированным 40 лет назад и на днях возродившимся, аки феникс из пепла. Кто перечислил 10 млн долларов несуществующей организации, чей лидер, Мумия Абу-Джамаль, отбывает пожизненный срок без права на досрочное освобождение? Говорят, некие музыканты и киноартисты. Богема. «Чёрные пантеры» (прим. – Американская леворадикальная организация) проповедовали «чёрный расизм» и не чурались чужой крови, за что им пришлось проливать свою – в 1969 году полиция провела массовую «несудебную казнь» экстремистов, в которой полегло 28 первых лиц партии. Пока «чёрные пантеры» оставались под запретом, их идеи пропагандировало семейство иконы рэпа Тупака Шакура (в том числе и недавно скончавшаяся мать рэпера). И вот теперь эта подпольная мода вновь выплеснулась наружу – прямиком на кипящие ненавистью улицы.

Итак, всё идёт ко «второму туру» президентских выборов. Когда один кандидат их выиграет, а другой – не признает своего поражения. Массовка готова, накал страстей подходящий, чтобы из искры возгорелось пламя. А не сгорит ли в этом пламени единственная уцелевшая сверхдержава – как знать?

Евгений Сатановский Евгений Сатановский, политолог: – Тут впору не об американском майдане речь вести, а о мировой революции в соответствии с представлениями о светлом будущем товарища Троцкого. Колбасит не только Штаты, но и Европу. А там и Латинская Америка подтянется. Госдеп набил руку на майданах по всему миру, теперь демократы решили дома этот опыт использовать. Ох, зря! Чёрный протест только кажется подконтрольным, а потому безопасным. Но Парвус тоже полагал, что сможет контролировать Ленина. А германские промышленники – Гитлера. И чем закончилось? Разыгрываешь комбинацию на тему прихода к власти правильных здоровых сил, потом смотришь – а где страна? В Америке двоевластие, куча леваков в местной власти, губернаторы и мэры президента куда подальше посылают, полицию распускают. А когда Байден Трампу военными угрожает, он конкретных генералов на него натравить хочет или так, в теоретическом плане военный переворот обосновывает, старый дурак? В Сиэтле – анархистская республика при мэре-троцкисте. У молодёжи мозги промыты – «долой власть и эксплуататоров!» Страна на грани взрыва, а идиоты аплодируют, когда статуи свергают и перед леваками и бандитами падают на колени. Сколько лет было династии Романовых на момент революции? А США сколько исполнилось? Наверное, пора. Цикл замыкается.

Кстати

На прошлой неделе сам собой подоспел ответ на вопрос, который мы стесняемся себе задать. А возможно ли у нас повторение того, что происходит в Америке? И вот, казалось бы, ситуация, один в один, как подгадал кто: двое белых полицейских убивают напавшего на них, условно говоря, «чёрного». Кавказца. Тут бы сразу и Black Lives Matter со всеми вытекающими, и публичные покаяния перед представителями малых, но гордых народов. Но нет ни протестов, ни покаяний. Ни даже маломальской критики полицейских – мы же видели видеозапись: нападавший выстрелил первым, пусть из травматики, а не из боевого оружия. Полицейские всё сделали правильно, никаких претензий. А теперь на минутку представьте себе, что стрелял не кавказец. И не сынок высокопоставленного регио­нального чиновника. А, скажем, русский. Отец большого семейства. Безработный или из тех, кому и двадцатка тысяч в месяц – за счастье. Да ещё инвалид. И ветеран войны в Донбассе до кучи. Как тогда? Кого жалеть станем? У нас и у американцев разные болевые точки. Им жаль своих «дядей Томов», а нам своих – нет, четверть века Будённовску отмечали надысь, и двадцать лет – нападению банды Басаева на Дагестан. Но затурканного бедолагу, у которого отказали тормоза, мы не то что пожалеем всенародно, мы и заступиться за него можем, не разбирая особо, кто прав, а кто нет. Не так? И вот вопрос: а кто в таком случае встанет на сторону полиции? Найдутся среди нас такие? Что-то сомнительно: полиция-то, понятно, закон защищает, но жалко нам не полицейских, а обиженного ими бедолагу! Всё ещё утверждаете, что у нас нет подоплёки для уличных протестов, подобных американским? Вот не факт.