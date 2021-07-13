К подвигу готов: Как русские за границей неожиданно оказались супергероями

Русский человек известен чем – всякий ответит: широтой своей души. В числе прочего это означает готовность всегда прийти на помощь ближнему, даже с риском для собственной жизни. Этим наши люди изумляют даже за границей. К примеру, во Франции русские успели отметиться спасением утопающего из Сены и нескольких человек из пожара, а США пару лет назад буквально потряс сибиряк, который прыгнул в ледяную воду, чтобы вытащить двух тонущих собак.

"Что есть дома надувного?"

Русский Иван Спичкин в прошлом году был награждён парижской полицией за спасение местного жителя, который тонул в знаменитой реке Сене. Документ о награждении Спичкина (к слову, мужчина оказался уроженцем Тольятти) бронзовой медалью за "смелость и самоотверженность" был опубликован на портале префектуры полиции Парижа 9 января прошлого года; подписал этот приказ начальник французской полиции Дидье Лальман.

Дело было так. Спичкин, ныне проживающий в Самарской области, приехал во Францию в командировку. Поскольку визит изначально планировался как долгий, вместе с ним в Париж отправились и жена, и дети. Семье повезло – им предоставили квартиру с видом на Сену.

И вот однажды ранним утром 13 октября, как позже рассказывала в соцсетях жена Ивана Марина, её разбудил громкий крик мужа:

Что у нас есть дома надувного? Человек тонет! Я спросонья подумала, что муж спёкся на работе и бредит. Кто и где может вообще тонуть у нас дома? "В Сене, – кричит муж, – и никто не помогает ему!"

Наспех удалось найти надувные детские нарукавники, и с ними Иван убежал из квартиры спасать несчастного утопающего француза. Марина наблюдала из окна, как муж бросил надувные вещи с моста, а сам спускается, чтобы войти в воду.

Женщина потом рассказывала, что испугалась за супруга – а ну как утонет вместе со спасаемым?.. Поэтому она сама побежала на место, готовая тоже прыгнуть в воду в случае надобности. Но когда Марина добежала до моста, увидела, что Иван благополучно вытащил тонувшего мужчину живым. К тому же ему помогал жандарм, оказавшийся поблизости и услышавший крики.

Рядом оказался русский молодой парень Александр, благодарим его за помощь в переводе. Он проезжал мимо на велосипеде и, как узнал, что Ваня – русский, сказал, что только русский мог совершить такой поступок и если бы Ваня не поплыл, то он бросился бы сам. Я в этом даже не сомневаюсь!

– цитирует гордую жену русского героя АиФ. Она также отметила, что сам Иван был категорически против публикации о его поступке, считая, что он не сделал ничего выдающегося и так, мол, поступил бы каждый.

"Не успел испугаться, надо было действовать"

15 апреля прошлого года во французском городке Монтро-Фот-Йон (он относится к департаменту Сена и Марна) вечером случился крупный пожар в семиэтажном доме. Огонь заблокировал выходы из нескольких квартир. Хозяин одной из них, пожилой француз, спасался от дыма на балконе и громко звал на помощь… Внизу уже собралась солидная толпа местных жителей, но никто не решался лезть на второй этаж (именно там находилась квартира пенсионера) через языки пламени и клубы густого едкого дыма.

Однако крики беспомощного старика услышали двое мужчин, переехавших из России во Францию несколько лет назад. Уроженцы Чечни Джамбулат Домбаев и Махди Улубаев (оба снимали квартиры в соседних от места ЧП домах), не сговариваясь, бросились на помощь пожилому пленнику.

Потом многие меня спрашивали, как я решился на это, но я не успел испугаться или думать о себе, надо было действовать,

– простодушно говорил потом местному изданию 20 minutes Домбаев.

Мужчины быстро сложили из мусорных баков импровизированную лестницу и полезли к терпящему бедствие старику. Предполагалось, что он сумеет перелезть через перила сам, а "спасатели" помогут ему спуститься. Однако несчастный пенсионер был настолько напуган, что даже не мог двигаться. К тому же он успел наглотаться дыма и сильно задыхался, что, понятное дело, не добавляло ему ни сил, ни мобильности. Тогда Домбаев сам перелез на балкон, взял старичка на руки и передал его Улубаеву, а тот сумел переправить пострадавшего на балкон соседней квартиры, которой пламя не грозило.

Толпа внизу в это время аплодировала храбрым мужчинам.

К сожалению, не всем так повезло: уже после того, как местные пожарные справились с огнём, в одной из квартир нашли тело погибшей женщины и её трёхлетней дочери. Всего в пожаре пострадали 10 человек. Спасённый нашими соотечественниками старик уверен – без их помощи и его ждала печальная участь…

"Мне помог мой дед-разведчик"

А в 2019 году весь Нью-Йорк был потрясён и восхищён поступком сибиряка Тимофея Юрьева, который много лет назад перебрался в США. Мужчина холодным мартовским днём гулял в парке на берегу Ирвингтонского водохранилища вместе с женой Мелиссой – пара выгуливала свою собаку.

Вдруг мы услышали женский крик. Вышли к озеру и увидели, что по льду бегут две большие и старые собаки. На наших глазах они провалилась под лёд. Мы стали подзывать их к себе, но они не могли выбраться.... В конце концов, они прекратили сопротивляться и просто держались на воде. Тут уже и хозяйка подоспела, вся в слезах была, не знала, что и делать,

– рассказывал Тимофей изданию Metro.

Оказалось, хозяйка псов, местная жительница Жаклин, зачем-то спустила своих 12-летних лабрадоров с поводка, а те побежали на лёд…

Сибиряк понял: пока спасатели будут ехать к месту происшествия, собаки просто утонут в ледяной воде. Не раздумывая долго, мужчина разделся и отправился спасать животных сам. Холодной воды Тимофей не боялся – он давно занимается моржеванием и приучил к этому виду закалки свою супругу-американку, так что был уверен, в случае чего она поможет ему вытащить лабрадоров из озера.

К тому же в арсенале Тимофея были секреты, некогда переданные ему дедом, русским разведчиком Константином Ворониным – когда Юрьев жил ещё в родном сибирском городе Киренске Иркутской области.

Он научил меня дыхательной методике, в которую его самого посвятили буддийские монахи в Сибири. Сейчас данные методики хорошо описаны Вимом Хофом, дыхательная техника реально работает. Не зря это всё изучают даже йоги. У меня было две минуты, за которые я продышался, насытил клетки организма кислородом, создал себе дополнительный запас энергии. Но это было ещё не всё. Дед научил меня нажимать на одну специальную точку на руке. У каждого она есть, это маленький такой электрический включатель, нажимаешь, и по тебе словно искра пробегает, тело взбадривается, становится тепло. Вообще, люди по-разному реагируют при нажатии на такие точки – они же стимулируют центральную нервную систему. Некоторые ощущают, как энергия проходит через мозг и тело, у других исчезает целиком боль, третьим, наоборот, становится больно, неудобно. А кому-то, как мне, становится тепло. В общем, я был полностью готов к операции спасения, поплыл к лабрадору, разбивая лёд локтями, повезло, что он был ломким.

Выломав руками дорожку к берегу, Тимофей помог собакам выбраться. Встречала их Жаклин, плачущая от счастья.

Оказалось, что на подобный подвиг из местных едва ли кто решился бы. Когда о поступке Тимофея написали местные СМИ (к слову, туда обратилась хозяйка лабрадоров – как все русские, сам герой не считал, что совершил нечто из ряда вон выходящее), жители Нью-Йорка оказались потрясены тем, что сибиряк решился лезть в воду со льдом. Мужчину даже называли супергероем – а один из американских журналистов, захотевший проверить на себе условия, в которых Юрьеву пришлось спасать собак, смог продержаться в озере всего 10 секунд!